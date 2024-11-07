台日友好 日本茶道鎮信流9日台南獻茶向鄭成功致意

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南7日電）2024台南建城400年，也是鄭成功誕辰400年；台南市政府今天表示，日本茶道「鎮信流」11月9日將在台南市中西區延平郡王祠舉行「獻茶式」，向鄭成功致意。

南市府文化局今天發布新聞稿指出，日本茶道「鎮信流」是平戶第28代藩主松浦鎮信創立的，師承石州藤林宗源的茶法，創立武家茶道基本禮法體系，是江戶時代具代表性和影響力的茶道流派之一，延續迄今逾400年。

明治維新時期於1871年廢藩，平戶松浦家將資產轉為公益法人從事教育工作，設立猶興中學、松浦史料博物館、茶道鎮信流。2007年第41代松浦章曾率領鎮信流會員至延平郡王祠為鄭成功獻茶，推動台日友好交流。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

今年適逢鄭成功在平戶誕辰400年，茶道鎮信流再度籌組訪問團舉行獻茶式，因茶道創始者松浦鎮信主政時同意鄭芝龍迎娶平戶女子田川松，生子福松就是鄭成功，也開啟400年後台南和平戶交流情緣。

日本茶道「鎮信流」在延平郡王祠「獻茶式」自由觀禮。「獻茶式」將由先禪師誦經祝禱，再由鎮信流宗家打茶置入茶碗，交由茶童子端給主祭者入祠獻茶、獻花，儀程完成後再由茶水屋供茶給茶席貴賓。（編輯：李淑華）1131107