台南下營上帝廟3天法會 黃偉哲盼續推寺廟優質化

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（中央社記者楊思瑞台南21日電）台南下營上帝廟今天起舉辦為期3天「慶讚台南400甲辰年北極真武普慈度世大法會」，市長黃偉哲今天出席擔任主祭官，盼透過法會傳遞福報，並持續實踐台南寺廟優質化。

黃偉哲致詞表示，台南400即將來到尾聲，回顧本年度可說相當精彩，要歸功於所有為台南投入人力、心力與物力的各界人士，盼透過法會將福報傳遞，並誠心祈求福澤披民、國富民安。

他說，今年台南雖歷經凱米、山陀兒等颱風，幸好對市民生命財產沒有造成巨大損失，更證實台南為眾神之都、廟宇之都，受上蒼賜福眷顧。

黃偉哲指出，市府未來將持續攜手各大廟宇與民間團體共同推行寺廟優質化、紙錢集中燒、以功代金等政策，致力實踐台南宗教寺廟優質化理念。

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下營上帝廟提供資料指出，根據文獻記載，台灣玄天上帝信仰文化源於300多年前隨鄭成功入台而來，今年與市府一起舉辦慶讚台南400法會，別具意義與價值，更感謝許多友宮與社會人士大力協助，齊心為台南美好努力。

台南市政府民政局指出，市府透過不斷推動寺廟優質化政策，並藉由事前輔導、事中協調與事後檢討機制，持續與各大廟宇保持溝通聯繫，期盼同時兼顧廟會活動順利辦理，並將對市民生活影響減至最低，達成廟方與民眾雙贏局面。（編輯：陳仁華）1131121