興達電廠環教場所揭牌 永安濕地成候鳥天堂

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（中央社記者林巧璉高雄3日電）興達電廠投入高雄永安濕地保育逾10年，結合濕地特色推出環境教育課程，獲環境部認證為全台首座火力電廠環教場所，台電今天在永安濕地生態教育中心舉辦揭牌典禮。

台電今天在高雄永安濕地生態教育中心舉辦「興達電廠永安濕地候鳥季暨環教場所」揭牌典禮，台電董事長曾文生致詞時表示，透過科學化管理，結合水位調控技術，將濕地打造為適合候鳥棲息覓食的「水鳥大飯店」。

濕地從去年秋天迄今已迎來被列為全球瀕危物種的黑面琵鷺、琵嘴鴨、赤頸鴨等上百隻候鳥。台電表示，除肩負穩定供電任務，亦持續推動環境教育，維護永安濕地生物多樣性，讓候鳥嬌客都能舒適過冬迎新年。

台電表示，自2010年成立生態調查團隊並展開生態保育研究，至今蒐集超過50萬筆水鳥及水深觀測資料，永安濕地水鳥數量顯著提升，其中黑面琵鷺數量10年間成長至4倍。永安濕地已成候鳥度冬棲息天堂，去年10月就已有黑琵嬌客現身，近期還可見高蹺鴴、琵嘴鴨與赤頸鴨等可愛身影。

根據台電統計，至今來訪超過160種鳥類，更觀察到「候鳥變留鳥」現象，包括東方環頸鴴、高蹺鴴等皆已落腳繁衍。

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興達電廠去年9月通過環境部環境教育設施場所認證，台電表示，今天揭牌後，於10日開放預約。結合生態保育與能源教育，設計「水水興達」、「環保特攻隊」及「追蹤電光石火」3大課程，由專業講師團隊帶領觀察紅樹林植物、水生魚蝦貝類等鹽灘濕地生態，同時認識發電原理，還有再利用發電副產物的手作體驗。

台電也攜手國際影片金獎導演許鴻龍拍攝紀實影片「飛鳥電廠」，記錄台電生態保育過程及努力成果，影片更獲2024年休士頓展白金獎、美國全球電影競賽紀錄片特別獎、全美短片競賽自然環境野生動物類卓越獎等。（編輯：郭諭儒）1140103