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LeBron James登NBA歷史得分王 Google搜尋飄「籃球王冠雨」

2023/2/8 14:12（2/8 14:57 更新）
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慶祝詹姆斯登上NBA得分王，Google搜尋推出新彩蛋，輸入詹姆斯等關鍵字，頁面就會飄下籃球、王冠及黃色彩帶。（圖取自Google網頁google.com）
慶祝詹姆斯登上NBA得分王，Google搜尋推出新彩蛋，輸入詹姆斯等關鍵字，頁面就會飄下籃球、王冠及黃色彩帶。（圖取自Google網頁google.com）
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（中央社網站8日電）美國職籃NBA洛杉磯湖人球星詹姆斯今天超越湖人前輩賈霸，成為NBA歷史得分王。為了慶祝詹姆斯打破歷史，Google搜尋也推出新彩蛋，輸入詹姆斯等關鍵字，頁面就會飄下籃球、王冠及黃色彩帶。

中央社實測發現，關鍵字輸入詹姆斯、詹皇、LeBron、James、LeBron James皆可出現彩蛋，電腦、手機版都有支援特效。

Google搜尋時常搭配節慶、事件推出彩蛋，一名日本網友昨天在推特發文，要大家嘗試在Google搜尋「隕石」，推文發出後不到一天已逾百萬觀看、9000多次轉發，不少網友表示被搖晃特效「原地嚇到」，也讓「隕石」關鍵字登上Google Trend熱搜排行榜。（編輯：李念庭）1120208

（中央社製圖）
（中央社製圖）
洛杉磯湖人詹姆斯成為NBA聯盟歷史總得分王。（圖取自twitter.com/Lakers）
洛杉磯湖人詹姆斯成為NBA聯盟歷史總得分王。（圖取自twitter.com/Lakers）
#NBA
#Google搜尋
#賈霸
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