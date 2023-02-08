LeBron James登NBA歷史得分王 Google搜尋飄「籃球王冠雨」
2023/2/8 14:12（2/8 14:57 更新）
慶祝詹姆斯登上NBA得分王，Google搜尋推出新彩蛋，輸入詹姆斯等關鍵字，頁面就會飄下籃球、王冠及黃色彩帶。（圖取自Google網頁google.com）
（中央社網站8日電）美國職籃NBA洛杉磯湖人球星詹姆斯今天超越湖人前輩賈霸，成為NBA歷史得分王。為了慶祝詹姆斯打破歷史，Google搜尋也推出新彩蛋，輸入詹姆斯等關鍵字，頁面就會飄下籃球、王冠及黃色彩帶。
中央社實測發現，關鍵字輸入詹姆斯、詹皇、LeBron、James、LeBron James皆可出現彩蛋，電腦、手機版都有支援特效。
Google搜尋時常搭配節慶、事件推出彩蛋，一名日本網友昨天在推特發文，要大家嘗試在Google搜尋「隕石」，推文發出後不到一天已逾百萬觀看、9000多次轉發，不少網友表示被搖晃特效「原地嚇到」，也讓「隕石」關鍵字登上Google Trend熱搜排行榜。（編輯：李念庭）1120208
（中央社製圖）
洛杉磯湖人詹姆斯成為NBA聯盟歷史總得分王。（圖取自twitter.com/Lakers）
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