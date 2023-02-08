NBA歷史得分王換人 魔術強森：沒想過紀錄能破

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（中央社洛杉磯7日綜合外電報導）詹姆斯今天個人獨得38分，生涯總得分超越賈霸，成為NBA歷史得分王。兩度見證歷史誕生的魔術強森（Magic Johnson）坦言，他從沒想過紀錄能破。

美國職籃NBA洛杉磯湖人的詹姆斯，在今天球隊主場迎戰奧克拉荷馬雷霆之戰的上半場攻下20分，第3節攻下16分的他，在該節剩下10.9秒時的一次後仰跳投得手後，生涯總得分來到3萬8388分，正式超越「天鉤」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）的3萬8387分，成為聯盟第1人 。

今天詹姆斯全場轟下兩隊最高的38分，將NBA生涯總得分的紀錄堆高到3萬8390分。

在現場見證詹姆斯締造歷史新頁的湖人傳奇球星魔術強森說：「我從沒想過，此生能看到兩位在NBA拿下超過3萬8000分的球員。我還記得我的隊友、傳奇球星賈霸當時締造紀錄（的身影）。我很榮幸能成為傳球給他，成為助他創造歷史的人。」

他也說道：「我從沒想過賈霸的得分紀錄會被超越，但是由穿著紫金戰袍的湖人球員刷新紀錄，對我來說意義非凡。」

詹姆斯風光締造新猷，但球隊在主場130比133失利，以3分之差惜敗，讓他的紀錄之夜留下些許遺憾。（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1120208