詹姆斯躍居NBA得分王 紀錄之夜湖人吞敗留遺憾[影]

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NBA洛杉磯湖人的詹姆斯（前）7日轟下38分，超越賈霸成為歷史得分王。（圖取自twitter.com/Lakers）

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（中央社洛杉磯7日綜合外電報導）美國職籃NBA洛杉磯湖人的詹姆斯今天轟下38分，超越賈霸成為歷史得分王，但屬於他的紀錄之夜，卻在球隊130比133敗給奧克拉荷馬雷霆的情況下徒留遺憾。

詹姆斯（LeBron James）今天在比賽首節剩下73秒時砍進3分球，開啟他此役的得分之路；次節接連兩次切入進球並加罰得手的「3分打」，讓他單節攻下12分，持續朝賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）的紀錄邁進。

第3節剩下10.9秒時，詹姆斯一記後仰跳投得手，生涯總得分正式超越賈霸，成為NBA生涯總得分最多的球員。

在詹姆斯創下紀錄後，比賽短暫停下，NBA總裁席佛（Adam Silver）在場中表揚這歷史性的一刻，原紀錄保持人賈霸也將創紀錄時的用球交給詹姆斯，象徵世代及紀錄的傳承。

詹姆斯在發表感言時說：「我想對湖人的忠實球迷說聲謝謝，你們真的是獨一無二的，能夠超越賈霸這樣偉大的傳奇球星，對我來說意義重大。」

詹姆斯補充道：「請給我的妻小、隊友，及過去20年和我一起奮戰的人（掌聲），我只想向你們道謝，因為若沒有你們，就沒有（現在）的我。」

此外，他也向NBA、現任總裁席佛，和已過世的前總裁史登（David Stern）致謝。

第3節攻下16分的詹姆斯，末節再拿兩分，整場比賽一共搶下38分，區全場之冠，將NBA生涯總得分最高的紀錄，堆高到3萬8390分。

但湖人此役發生20次失誤，罰球命中率也是偏低的6成92，加上雷霆靠5成命中率砍進17記三分球，讓湖人在詹姆斯的紀錄之夜，於主場3分吞敗。（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1120208