詹姆斯2013年NBA冠軍賽球衣 天價1.1億拍出史上第3高

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NBA洛杉磯湖人球星詹姆斯2013年總冠軍賽第7戰球衣以新台幣1.1億元天價落槌。（圖取自twitter.com/Sothebys）

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（中央社紐約27日綜合外電報導）美國職籃NBA洛杉磯湖人球星詹姆斯（LeBron James）2013年總冠軍賽第7戰球衣今天以370萬美元（約新台幣1.1億元）天價拍出，比他先前的球衣拍賣紀錄還要高出5倍以上。

法新社報導，國際拍賣公司蘇富比（Sotheby's）今天在紐約拍出詹姆斯穿過的NBA總冠軍賽球衣，並且打破了他先前拍賣的2020年明星賽球衣成交價紀錄（63萬美元）。

詹姆斯在2013年總冠軍賽率領邁阿密熱火，與聖安東尼奧馬刺對決，直到第7戰才擊敗馬刺封王，而詹姆斯在此戰穿著這件球衣。

此外，詹姆斯這件球衣拍出價也創下蘇富比史上第3高。目前球衣拍賣價最高紀錄是「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）1998年總決賽公牛戰袍，成交價約1010萬美元。

第二名則是阿根廷足球傳奇馬拉度納（Diego Maradona）1986年世界盃上演「上帝之手」時所穿球衣，成交價約930萬美元。（譯者：陳正健）1120128