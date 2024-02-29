詹姆斯末節轟19分湖人逆轉勝 生涯4萬分僅差40分[影]

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（中央社記者黎建忠台北29日電）美國職籃NBA湖人球星詹姆斯今天在第4節上演個人秀、單節個人獨得19分，幫助湖人從落後21分大逆轉，終場就以116比112擊敗快艇，而他生涯4萬分里程碑也僅差40分。

生涯已經拿下3萬9960分的詹姆斯，對於4萬分壯舉僅差40分，不論是湖人明天將背靠背主場迎戰華盛頓巫師，或者休息一天後對上衛冕軍丹佛金塊，都將是一大話題。

洛杉磯今天上演同城內戰，共用主場的快艇迎戰「來訪」的湖人，首節雖僅以30比29領先，但半場結束就以66比52拉開差距，前3節結束更以96比77領先19分。

第4節初快艇靠著普朗利（Mason Plumlee）籃下擺進2分後，取得全場最多的21分差距，不過此時湖人靠著詹姆斯（LeBron James）上演驚人逆轉秀，他靠著單節5記三分彈、一度個人連得11分，幫助球隊在終場前4分36秒追到104比106的2分差距。

接著湖人靠著戴維斯（Anthony Davis）的2罰、八村壘、羅素（D'Angelo Russell）連續三分彈超前比數。

詹姆斯在第4節除了進攻驚人外，防守上也自動請纓看管快艇頭號球星雷納德（Kawhi Leonard），並成功守住雷納德在最後關頭試圖追平戰局的中距離跳投。

湖人上半場團隊三分球命中率不到2成，但全場打完提升到38.9%，第4節團隊共投進9記三分球，而詹姆斯第4節個人轟下19分，比快艇全隊16分還多。

湖人前一次在第4節落後超過19分還能逆轉勝，已經要追溯到2003年4月的比賽；而本季湖人和快艇的例行賽4場交手全部結束，這也是湖人在睽違12年後，首度在例行賽對戰勝快艇。

詹姆斯在賽後接受轉播單位訪問時說：「我就是盡力去幫助球隊取勝，能拿下這場勝利確實意義重大，我們的傷兵也逐漸歸隊，相信能在最後的賽程裡取得成功。」

美國媒體StatMuse賽後也在官方推特上列出今天詹姆斯的驚人數據，並且以讚嘆的口吻在最後寫道「他只有39歲。」（編輯：李亨山）1130229