NBA勇士與柯爾續約2年 成史上年薪最高總教練

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（中央社記者陳容琛台北24日電）美國職籃NBA金州勇士今天宣布，與總教練柯爾（Steve Kerr）達成2年3500萬美元（約新台幣11億元）續約，讓他一舉成為史上最高年薪的教頭。

從2014年開始執掌勇士隊兵符，柯爾以「小球戰術」席捲NBA，並率隊締造8年4冠的「勇士王朝」，尤其在2015-16賽季帶領球隊創下單季最多73勝紀錄，日前又完成執教生涯500勝里程碑。

作為勇士王朝的標誌性人物，柯爾的合約原本將於2023-24賽季到期，如今獲得勇士球團2年3500萬美元續約，以年薪1750萬美元（約新台幣5.53億元）成為NBA史上年薪最高的教頭，而陣中球星柯瑞（Stephen Curry）剛好也剩下2年合約。

根據美媒ESPN報導，消息人士指出，聖安東尼奧馬刺總教練帕波維奇（Gregg Popovich）的年薪更高，不過他身兼馬刺總裁一職；而邁阿密熱火日前與總教練史普斯塔（Erik Spoelstra）續約8年，每年薪資為1500萬美元（約新台幣4.74億元）。

對於柯爾繼續留在勇士，明星前鋒格林（Draymond Green）表示「他對這支球隊的意義，甚至帶來勝利的方式，都是無法被取代的，所以這些是他應得的。」他補充，相信勇士老闆萊科布（Joe Lacob）會做對的事，「他一直與我們建立信任，而且很照顧那些對球隊有幫助的人。」

今天在主場迎戰夏洛特黃蜂，勇士此役靠著多點開花，尤其5人得分達到雙位數，以97比84取得3連勝，目前暫居西區第10，但距離第9的洛杉磯湖人僅有半場勝差。（編輯：李亨山）1130224