加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
財劃法修正 吳釗燮：國防預算恐減28%衝擊建軍備戰
首頁 / 運動

克拉克掀起女籃狂熱 獲美聯社年度最佳女運動員獎

2024/12/25 10:14（12/25 11:26 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
WNBA球星克拉克24日被評為美聯社年度最佳女運動員。（圖取自x.com/IndianaFever）
WNBA球星克拉克24日被評為美聯社年度最佳女運動員。（圖取自x.com/IndianaFever）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社印第安納波利斯24日綜合外電報導）美國女子職籃WNBA球星克拉克（Caitlin Clark）將社會大眾對女子籃球在大學和WNBA關注提升到前所未有的水準，今天被評為美聯社（AP）年度最佳女運動員。

克拉克率愛荷華大學（University of Iowa）打進美國女籃冠軍賽後，一如外界預期成為WNBA選秀狀元、效力印第安納狂熱，並榮獲2023-24賽季聯盟年度最佳新秀獎。

球迷擠滿籃球場館，數以百萬計的電視觀眾關注收看克拉克的動態，她的成就遠遠超越籃球領域，也帶動其他女性體育聯賽受到更多關注。

美聯社74名體育記者和成員組成的團體進行投票，克拉克獲得35票，奧運體操天后拜爾絲（Simone Biles）獲得25票居次，阿爾及利亞女子拳擊選手克莉芙（Imane Khelif）獲得4票排名第3。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

美聯社1931年設立年度最佳女運動員獎以來，克拉克是第4位獲此殊榮的女子籃球球員，其他3位分別是1993年的史伍普絲（Sheryl Swoopes）、1995年的羅柏（Rebecca Lobo）以及2008年和2021年的帕克（Candace Parker）。

美國職棒大聯盟MLB日籍球星大谷翔平昨天獲得美聯社年度最佳男運動員獎。（譯者：徐睿承/核稿：李佩珊）1131225

#WNBA
#大谷翔平
#克拉克
#美聯社
#美聯社
#拜爾絲
#美國
#奧運
#克莉芙
延伸閱讀
WNBA新星「女版柯瑞」克拉克 獲最佳新秀殊榮克拉克單場新高35分 改寫WNBA新秀單季得分紀錄大谷翔平3獲美聯社最佳男運動員獎 追平籃球之神喬丹再戰洛杉磯奧運？體操天后拜爾絲：永遠別說不可能阿爾及利亞金牌拳手克莉芙提告 訴狀點名JK羅琳和馬斯克
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

108
更多編輯台推薦新聞：