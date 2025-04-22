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杜克大學球星佛萊格宣布參加NBA選秀 狀元呼聲高

2025/4/22 18:54
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（中央社華盛頓21日綜合外電報導）杜克大學球星佛萊格今天在社群媒體宣布投入選秀，他備受期待的NBA之路又向前邁進一步。在這個NCAA賽季中，18歲的他帶領「藍魔鬼」杜克大學打進4強、成為歷來第4位被美聯社評為年度最佳球員的新人王，被視為NBA選秀會狀元的不二人選。

佛萊格（Cooper Flagg）在3月贏得年度最佳球員後告訴美聯社：「我的意思是，這真的是非常精彩的一年，和一群非常棒的人一起度過。」

這名身高6呎9吋（約206公分）、體重205磅（約93公斤）的前鋒來自緬因州紐波特（Newport），平均每場貢獻19.2分、7.5個籃板、4.2次助攻、1.4次封阻和1.4次抄截，在各項數據上都在藍魔鬼（Blue Devils）居冠。他是一名全能型球員，展現出作為得分、組織進攻和防守球員的全面實力。

杜克大學教練謝耶爾（Jon Scheyer）在社群媒體的影片中談到佛萊格進軍NBA時說：「他的精彩表現、他的統計數據、他在攻防兩端對比賽的影響力，真的在各方面的表現都超乎想像，可以說是我們這裡有史以來最出色的新生。」

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佛萊格的統計數據亮點還包括，在1月對聖母大學（University of Notre Dame）的比賽中狂砍42分，創下大西洋海岸聯盟（Atlantic Coast Conference）新生得分紀錄，以及在全美大學體育聯盟（NCAA）男籃的甜蜜16強賽事中得到30分、抓下6個籃板和貢獻7次助攻，幫助杜克大學擊敗亞利桑那大學（University of Arizona）。

佛萊格是過去1週內第3名宣布提早離開杜克大學前往NBA的球員，另外兩人分別是大一新生克努佩爾（Kon Knueppel）和大三後衛普羅克特（Tyrese Proctor）。（譯者：林沂鋒/核稿：嚴思祺）1140422

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