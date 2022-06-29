習近平訪港前 港府多方維穩建議取消民調發布

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（中央社台北29日電）中國國家主席習近平將訪港，近日香港政府從多方面維穩，包括有政府部門約見香港民意研究所，指若公布有關一國兩制民調會構成保安風險，建議取消。

明報29日報導，香港民意研究所原定28日公布的「一國兩制25週年中期民情總結」系列民調結果，將押後至7月5日公布。

香港民意研究所主席及行政總裁鍾庭耀回覆明報查詢時表示，早前被政府部門約見，但他未透露是哪個部門。他引述對方稱，如果如期28日發布有關調查結果可能構成「保安風險」，建議取消，但對方未說香港民意研究所涉嫌違法。

鍾庭耀認為見面性質屬「私人談話，善意提點」，稱沒有追問對方會構成什麼「保安風險」。

明報引述警方回應，指不評論個別個案，表示採取任何行動均會按實際情況，依法處理。

習近平將於30日及7月1日訪港，出席香港主權移交25週年慶祝大會暨新一屆政府就職典禮。近日港府多方面維穩及限制記者採訪。

香港政黨社會民主連線主席陳寶瑩28日表示，部分義工及友人28日被國安處警察約談，經評估形勢後，社民連在七一當日不會有任何示威活動。

香港記者協會28日晚在其臉書表示，香港政府新聞處以「保安理由」要求多家原獲邀請的傳媒機構，撤換至少10名已報名採訪七一升旗禮及新一屆政府宣誓儀式的記者，受影響包括明報及法新社等。有關傳媒可能因此沒有記者在現場採訪。

記協此前表示，得悉至少10間本地具知名度的境外傳媒、海外通訊社及圖片通訊社未獲准報名參加回歸慶典有關的採訪活動。

明報29日報導引述香港警務處助理處長呂錦豪表示，若市民七一期間在保安區穿著「特別服飾」，警方「一定會調查」相關的人有否特別意圖，「究竟是經過還是想進行示威活動」，若是後者，警員會解釋並將其帶到指定公眾活動區域。（編輯：陳沛冰/周慧盈）1110629