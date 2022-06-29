更多編輯台推薦新聞：
Yes Sir走入歷史 香港警察改用中式步操及口令
兩岸

Yes Sir走入歷史 香港警察改用中式步操及口令

墮胎權誰說了算？各國制度一次看

墮胎權誰說了算？各國制度一次看

國旅振興每房每晚最高折抵1300元 7/17首適用
生活

國旅振興每房每晚最高折抵1300元 7/17首適用

台灣現首例猴痘 感染途徑、症狀、防範一次看
生活

台灣現首例猴痘 感染途徑、症狀、防範一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
豪雨大雨特報》台中強降雨工人受困橋下 嘉義部分路段積水
首頁 / 兩岸
習近平
首頁 / 兩岸

習近平訪港前 港府多方維穩建議取消民調發布

2022/6/29 16:41
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北29日電）中國國家主席習近平將訪港，近日香港政府從多方面維穩，包括有政府部門約見香港民意研究所，指若公布有關一國兩制民調會構成保安風險，建議取消。

明報29日報導，香港民意研究所原定28日公布的「一國兩制25週年中期民情總結」系列民調結果，將押後至7月5日公布。

香港民意研究所主席及行政總裁鍾庭耀回覆明報查詢時表示，早前被政府部門約見，但他未透露是哪個部門。他引述對方稱，如果如期28日發布有關調查結果可能構成「保安風險」，建議取消，但對方未說香港民意研究所涉嫌違法。

鍾庭耀認為見面性質屬「私人談話，善意提點」，稱沒有追問對方會構成什麼「保安風險」。

明報引述警方回應，指不評論個別個案，表示採取任何行動均會按實際情況，依法處理。

習近平將於30日及7月1日訪港，出席香港主權移交25週年慶祝大會暨新一屆政府就職典禮。近日港府多方面維穩及限制記者採訪。

香港政黨社會民主連線主席陳寶瑩28日表示，部分義工及友人28日被國安處警察約談，經評估形勢後，社民連在七一當日不會有任何示威活動。

香港記者協會28日晚在其臉書表示，香港政府新聞處以「保安理由」要求多家原獲邀請的傳媒機構，撤換至少10名已報名採訪七一升旗禮及新一屆政府宣誓儀式的記者，受影響包括明報及法新社等。有關傳媒可能因此沒有記者在現場採訪。

記協此前表示，得悉至少10間本地具知名度的境外傳媒、海外通訊社及圖片通訊社未獲准報名參加回歸慶典有關的採訪活動。

明報29日報導引述香港警務處助理處長呂錦豪表示，若市民七一期間在保安區穿著「特別服飾」，警方「一定會調查」相關的人有否特別意圖，「究竟是經過還是想進行示威活動」，若是後者，警員會解釋並將其帶到指定公眾活動區域。（編輯：陳沛冰/周慧盈）1110629

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
彭麗媛隨習近平訪港 擬參觀戲曲中心