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香港國安法上路後最大案開審 涉47名泛民人士

2023/2/6 14:51（2/6 15:11 更新）
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李予信（前）因民主派初選案，被控違反港區國安法，案件於6日開審。（路透社）
李予信（前）因民主派初選案，被控違反港區國安法，案件於6日開審。（路透社）
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（中央社記者張謙香港6日電）香港泛民主派3年前發起的立法會初選案被指觸犯國安法，案件今天開審，綜合媒體的報導，至今已有31人認罪，其餘16人否認控罪。這是最多泛民人士集體被控的一起國安法官司。

47名泛民人士涉嫌於2020年中組織及參與「35+初選」，當局依香港國安法的「串謀顛覆國家政權」罪起訴各人，案件由高等法院審理。高院今天借用西九龍裁判法院進行審訊，由3名國安法指定法官負責，不設陪審團。

這是2020年中香港國安法實施後，最大一起國家安全案件。

在此前的提訊中，已有29人認罪。綜合本地媒體的報導，被告伍健偉和林景楠也打算認罪，令認罪人數增加至31人，而法庭今天會先行處理兩人的答辯。

2020年7月11至12日，泛民一連兩天舉行立法會選舉的「35+」初選，由選民參與投票，目的是選出參加同年9月的立法會選舉（後因COVID-19疫情延後一年）泛民代表，並爭取立法會選舉過半數一席，以否決政府議案。

時任行政長官林鄭月娥曾警告，所謂初選的目的，是阻撓政府所有政策，這可能違反香港國安法中的顛覆政權罪。

2021年1月，警方拘捕約50名參與初選案的泛民領軍人物，包括香港大學法律系前副教授戴耀廷、民主黨前主席胡志偉及多名泛民前立法會議員等，最終起訴47人。

香港國安法規定，任何人組織、策劃、實施或者參與實施以武力、威脅使用武力或者其他非法手段旨在顛覆國家政權行為之一的，即屬於顛覆國家政權罪。（編輯：周慧盈）1120206

香港泛民主派3年前發起的立法會初選案被指觸犯國安法，案件6日開審，彭卓棋（前）到庭。（路透社）
香港泛民主派3年前發起的立法會初選案被指觸犯國安法，案件6日開審，彭卓棋（前）到庭。（路透社）
#香港國安法
#泛民前立法會
#泛民
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