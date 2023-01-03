更多編輯台推薦新聞：
影片／北一女舉國旗登玫瑰花車遊行 觀眾大喊台灣加油
生活

影片／北一女舉國旗登玫瑰花車遊行 觀眾大喊台灣加油

專訪／韓國作家鄭世朗從科幻跨足寫實：為社會防腐 我不得不寫
文化

專訪／韓國作家鄭世朗從科幻跨足寫實：為社會防腐 我不得不寫

烏克蘭能源設施遭轟炸 台灣發電機馳援
國際

烏克蘭能源設施遭轟炸 台灣發電機馳援

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
南投立委補選 國民黨將徵召前縣長林明溱參戰
首頁 / 兩岸
港區國安法
新聞專題
港區國安法1/300
首頁 / 兩岸

陳日君獲准離港5天出席本篤十六世葬禮

2023/1/3 19:07（1/3 20:17 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
據港媒報導，在官方不反對下，天主教香港教區榮休主教陳日君樞機3日獲得法院批准，4日起可以短暫離開香港5天。（中央社檔案照片）
據港媒報導，在官方不反對下，天主教香港教區榮休主教陳日君樞機3日獲得法院批准，4日起可以短暫離開香港5天。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北3日電）據港媒報導，在官方不反對下，天主教香港教區榮休主教陳日君樞機今天獲得法院批准，4日起可以短暫離開香港5天。陳日君稍早申請更改保釋條件，希望前往梵蒂岡出席前教宗本篤十六世的葬禮。

高齡90歲的陳日君因涉及反送中運動的「612人道支援基金」，去年5月被依涉嫌違反港區國安法的「串謀勾結外國勢力或者境外勢力危害國家安全」拘捕，與吳靄儀、何韻詩、許寶強等人一同獲准保釋候查，期間須向警方交出所有旅行證件，迄今禁止出境。

綜合星島網、香港01報導，陳日君今天中午到西九龍裁判法院申請更改保釋條件，希望能領回護照及短暫離港，以出席榮休羅馬天主教教宗本篤十六世

本篤十六世小檔案

生日：1927年4月16日

出生地：德國

本篤十六世本名約瑟夫．拉辛格（Joseph Ratzinger），於2005年若望保祿二世過世後就任教宗，2013年因健康因素辭職，由方濟各繼任。

1977至1982年他擔任德國慕尼黑總教區總主教期間，天主教神職人員在性侵兒童後仍被重新指派職位。2022年他承認在此案調查中提供不正確的資訊，但將此歸咎於證詞編輯疏忽所致。

看更多
關閉
（Benedict XVI）於梵蒂岡的葬禮，聆訊閉門進行。

據悉，申請在律政司不反對下獲批，陳日君獲准於1月4至8日期間取回特區護照及離港，但返港後須即時把護照交回警方。

本篤十六世在2021年最後一天辭世，享耆壽95歲，葬禮5日將在梵蒂岡舉辦。（編輯：楊昇儒/張淑伶）1120103

#陳日君
#本篤十六世
#吳靄儀
延伸閱讀
教廷稱中國違反協議 天主教媒體籲譴責北京為人權發聲陳日君被捕 分析：對中梵主教任命協議造成震盪德國天主教樞機：教廷因政治原因沒支持陳日君本篤十六世堅定捍衛正統 任內籠罩性侵與權鬥醜聞
陳日君
港府控陳日君等違反社團條例 法庭裁定罪成香港反送中612基金秘書施城威被捕
本篤十六世
告別本篤十六世 黎明開始出現排隊瞻仰人潮本篤十六世遺容供公眾瞻仰 教徒黎明前開始排隊
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
香港元旦有人掛燈牌要求釋放政治犯