陳日君獲准離港5天出席本篤十六世葬禮

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據港媒報導，在官方不反對下，天主教香港教區榮休主教陳日君樞機3日獲得法院批准，4日起可以短暫離開香港5天。（中央社檔案照片）

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（中央社台北3日電）據港媒報導，在官方不反對下，天主教香港教區榮休主教陳日君樞機今天獲得法院批准，4日起可以短暫離開香港5天。陳日君稍早申請更改保釋條件，希望前往梵蒂岡出席前教宗本篤十六世的葬禮。

高齡90歲的陳日君因涉及反送中運動的「612人道支援基金」，去年5月被依涉嫌違反港區國安法的「串謀勾結外國勢力或者境外勢力危害國家安全」拘捕，與吳靄儀、何韻詩、許寶強等人一同獲准保釋候查，期間須向警方交出所有旅行證件，迄今禁止出境。

綜合星島網、香港01報導，陳日君今天中午到西九龍裁判法院申請更改保釋條件，希望能領回護照及短暫離港，以出席榮休羅馬天主教教宗 本篤十六世 本篤十六世小檔案 生日：1927年4月16日 出生地：德國 本篤十六世本名約瑟夫．拉辛格（Joseph Ratzinger），於2005年若望保祿二世過世後就任教宗，2013年因健康因素辭職，由方濟各繼任。 1977至1982年他擔任德國慕尼黑總教區總主教期間，天主教神職人員在性侵兒童後仍被重新指派職位。2022年他承認在此案調查中提供不正確的資訊，但將此歸咎於證詞編輯疏忽所致。 看更多 關閉 （Benedict XVI）於梵蒂岡的葬禮，聆訊閉門進行。

據悉，申請在律政司不反對下獲批，陳日君獲准於1月4至8日期間取回特區護照及離港，但返港後須即時把護照交回警方。

本篤十六世在2021年最後一天辭世，享耆壽95歲，葬禮5日將在梵蒂岡舉辦。（編輯：楊昇儒/張淑伶）1120103