本篤十六世堅定捍衛正統 任內籠罩性侵與權鬥醜聞

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（中央社梵蒂岡31日綜合外電報導）前羅馬天主教教宗本篤十六世（Benedict XVI）今天在梵蒂岡的教會之母修道院辭世，享耆壽95歲。他是600年來第一位選擇辭職的教宗，任內飽受神職人員侵害兒童與親信內鬥醜聞所苦。

2005年4月19日，時年78歲的 本篤十六世 本篤十六世小檔案 生日：1927年4月16日 出生地：德國 本篤十六世本名約瑟夫．拉辛格（Joseph Ratzinger），於2005年若望保祿二世過世後就任教宗，2013年因健康因素辭職，由方濟各繼任。 1977至1982年他擔任德國慕尼黑總教區總主教期間，天主教神職人員在性侵兒童後仍被重新指派職位。2022年他承認在此案調查中提供不正確的資訊，但將此歸咎於證詞編輯疏忽所致。 看更多 關閉 接替在位27年且備受景仰的若望保祿二世（John Paul II）出任教宗，是1000年來首位德國裔教宗。紅衣主教團從多名候選人中選出本篤十六世，稱他是「信得過的人選」。就任教宗之前，俗名拉辛格（Joseph Ratzinger）的本篤十六世曾經擔任教廷教義部（CDF）執法人近25年。

拉辛格堅定捍衛羅馬天主教正統，是擇善固執的傳統主義派。他在1982年離開德國慕尼黑和弗賴辛總教區（archdiocese of Munich and Freising）總主教職務，隨後擔任教義部執法人。他對於受馬克思主義影響的拉丁美洲解放神學（Liberation Theology）發表訓令，為他贏得「天主的洛威拿猛犬（Rottweiler）」暱稱。

本篤十六世曾經坦承，他在「治理和決策上缺乏決心」，他領導羅馬天主教的8年期間充斥決策失誤與醜聞。他曾暗示伊斯蘭教在本質上是暴力的，引發穆斯林反感。他曾為二次世界大戰期間對納粹屠殺保持緘默的前教宗庇護十二世（Pius XII）辯護，指庇護十二世是一個偉大的人，救了很多猶太人，因此激怒猶太人。本篤十六世還反對向非洲運送保險套以對抗愛滋病傳播，認為這麼做反而會使問題惡化。

本篤十六世前管家加百列（Paolo Gabriele）2012年將梵蒂岡機密文件外洩給媒體，暴露教廷內部的腐敗與鬥爭現象，更是損害本篤十六世的教宗威嚴。

隔年，85歲的本篤十六世選擇請辭，成為繼1415年教宗額我略十二世（Gregory XII）退位後，近600年來首位請辭的教宗。他將原因歸於個人年事已高，無力繼續行使教宗職務。

前教宗本篤十六世（中）2014年10月參加彌撒時向群眾揮手致意。（路透社）

儘管本篤十六世的教宗任期大多因神職人員侵害兒童醜聞蒙上陰影，但相較於態度較為寬鬆的若望保祿二世，他果斷實施紀律處分，解除涉案神父職務。

本篤十六世下令對愛爾蘭教會啟動調查，隨後導致多名主教辭職。他也曾下令羅馬天主教團體基督軍修會（Legionary of Christ）已故的墨西哥籍創建者馬西爾（Marcial Maciel）退休。馬西爾被指控至少性侵60名未成年人，儘管證據確鑿，但若望保祿二世執掌的教廷卻未能對馬西爾採取行動。

2022年，一份德國的獨立報告指出，本篤十六世在1977年至1982年擔任慕尼黑總主教期間，對4起兒少性侵案知情卻沒有採取行動。本篤十六世發表一封情意懇切的信函，表示錯誤已經發生，請求受害者原諒。他的律師則詳細反駁，稱本篤十六世對這些性侵案沒有直接責任。

儘管本篤十六世承諾退休後要保持低調，但他卻持續寫作、受訪，有意無意之間成為反對現任教宗方濟各（Pope Francis）保守派的代罪羔羊。部分堅貞派拒絕接受他自願辭去教宗職務的現實，持續稱本篤十六世為「我的教宗」。由於他選擇繼續穿著和教宗衣袍同樣的白衣，以及使用「榮休教宗」（Pope Emeritus）的稱謂，使「兩個教宗」的混淆更加嚴重。

本篤十六世在1963年到2013年期間，曾出版超過60本著作。他曾說，「在現實生活中，我比較像是一名教授，一個反映並思考宗教問題的人」。

本篤十六世會彈鋼琴，特別喜愛莫札特與巴哈。身為一名古典音樂愛好者，他聽到搖滾樂會皺眉，稱那是「表達基本激情」的音樂，還曾說過流行樂是「崇拜平庸」。相較下，現任教宗方濟各雖然也愛古典樂，卻也喜歡聽1960年代初期的義大利流行樂，還愛他母國阿根廷的探戈音樂。（譯者：戴雅真/核稿：徐崇哲）1111231