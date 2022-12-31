本篤十六世辭世 「兩位教宗」爭議落幕

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（中央社梵蒂岡31日綜合外電報導）前羅馬天主教教宗本篤十六世（Benedict XVI）今天辭世，享耆壽95歲。他於2013年辭去教宗職位，成為將近600年來首位退位教宗，曾引發「兩位教宗」爭議，如今一切歸於塵土。

本篤十六世退休後，選擇使用「榮休教宗」（Pope Emeritus）的稱謂，並稱他會在梵蒂岡的教會之母修道院內「遠離塵世」。

這項奇特的決定，開啟兩位教宗共同生活在梵蒂岡內的史無前例情況，也令人憂心本篤十六世的存在，恐阻礙教宗方濟各（Pope Francis）行使他的職務。

這樣不尋常的「同居」情況，起初沒有多大問題。

本篤十六世一開始遵照承諾，過著低調鑽研學術的生活，然而他之後卻開始對神職人員涉及性侵醜聞，以及該不該讓已婚男性擔任神父等極具爭議的議題發表意見。

本篤十六世在2020年1月發表一本有關禁慾主義的著作，被視為要阻礙方濟各的策略性舉動，以及試圖鼓吹教會內好鬥的極端保守勢力。

方濟各曾在2016年嘗試消除「兩個教宗」的模稜兩可，稱本篤十六世是「榮休教宗，而不是第二位教宗」，還比喻他是「待在家裡的老爺爺」。

本篤十六世本身也在2021年3月的訪問中安撫「狂熱的」天主教徒，平息他們對自己並非自願退位的質疑。他堅稱：「只有一位教宗。」

然而，一般大眾不會放過「兩位教宗」這個話題。

巴西大導梅雷萊斯（Fernando Meirelles）2019年推出的電影「教宗的承繼」（The Two Popes），由安東尼霍普金斯（Anthony Hopkins）飾演古板的德國教宗，強納森普萊斯（Jonathan Pryce）則飾演繼承他的阿根廷教宗，喜歡看足球比賽，還想教另一人跳探戈。

專家表示，問題起因在於並沒有制定規定，來規範本篤十六世退位後的角色。

當本篤十六世反對讓已婚男性擔任神父的議題發燒時，波士頓學院（Boston College）天主教神學教授蓋拉德茲（Richard Gaillardetz）曾說，「問題早有端倪」，「當這個堅持自己仍值得擁有『教宗』（即使是榮休教宗）頭銜的人，針對有爭議的話題發表意見，問題就大了」。

甚至本篤十六世的支持者都認為，當他在2020年發表著作時，應該使用本名拉辛格（Joseph Ratzinger）。

不過，本篤十六世的高齡與健康狀況，也令部分梵蒂岡觀察家質疑，這本書究竟是出自他本人之手，還是有些有心人士想要藉由他發聲。據稱本篤十六世在晚年時說話和寫字都有困難。

維拉諾瓦大學（Villanova University）神學教授法吉歐利（Massimo Faggioli）表示，「看來像是有些反對方濟各的教會高層，想要把他們的計謀藏在榮休教宗的袍子底下」。

本篤十六世的退位決定樹立先例，也對後繼的方濟各帶來連帶效應。方濟各每次只要生病，或是有類似的評論傳出，就令外界猜測他是否會辭職。

方濟各在日前刊登的一篇專訪中透露，2013年他被選為教宗後，就簽署了一份辭呈，以備有朝一日因罹患重疾或永久性健康問題而不能視事時提出。（譯者：戴雅真/核稿：徐崇哲）1111231