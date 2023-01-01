本篤十六世辭世 蔡總統指派特使陳建仁出席喪禮

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者溫貴香台北31日電）總統府發言人張惇涵晚間表示，總統蔡英文對榮休教宗本篤十六世辭世表達誠摯悼念與深切慰問，並特別指派前副總統陳建仁擔任特使，代表出席榮休教宗本篤十六世喪禮。

教廷發言人證實，前羅馬天主教教宗本篤十六世（Pope Emeritus Benedict XVI）今天在梵蒂岡的教會之母修道院辭世，享耆壽95歲；喪禮預計2023年1月5日上午9時30分在聖伯多祿廣場（Saint Peter's Square）舉行，由教宗主持。

關於教廷發布榮休教宗本篤十六世辭世消息，張惇涵今天指出，總統蔡英文向教廷致以中華民國台灣政府與人民的誠摯悼念與深切慰問。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

張惇涵表示，基於與梵蒂岡邦誼深厚，總統特別指派前副總統陳建仁擔任特使，代表出席榮休教宗本篤十六世喪禮；總統也已指示外交部長吳釗燮，於第一時間向教廷駐台大使館轉達悼念之意，駐教廷大使館則轉致蔡總統唁電，表達誠摯哀悼之意。

張惇涵表示，蔡總統感念榮休教宗本篤十六世在位期間與中華民國台灣互動友好密切，尤其他對於全球和平理念的倡議與號召，影響著舉世人類文明。榮休教宗本篤十六世的辭世是國際社會的莫大損失，祈願榮休教宗本篤十六世安息，台灣將持續深化與教廷及天主教會在人道關懷領域的合作，並持續深化與梵蒂岡的深厚邦誼。（編輯：林克倫）1111231