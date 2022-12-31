前教宗本篤十六世辭世 全球政治及宗教領袖表哀悼

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（中央社梵蒂岡31日綜合外電報導）路透社和法新社報導，天主教600年來首位榮休而非終生任職的教宗本篤十六世（Benedict XVI）今天以95歲高壽辭世，各國領袖和教會人士紛紛加以悼念。

●英國首相蘇納克（Rishi Sunak）今天表示，他對這個噩耗感到「悲傷」，並推崇本篤十六世是「偉大的神學家」。

蘇納克在推特發文說：「得知教宗本篤十六世離世，我感到悲傷。他是位偉大的神學家，他2010年巡牧英國對我國所有天主教徒和非天主教徒而言，都是歷史性的時刻。」

●義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）說：「本篤十六世是信仰與理性的巨人，是一位敬愛主且畢生奉獻給普世教會的人。他以具心靈、文化和知識深度的教誨權（Magisterium）與人們進行心靈和思想溝通，而且會繼續溝通。他是位基督徒、牧人和神學家，是位生平事蹟不會被人遺忘的偉人。」

●法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）也向本篤十六世致敬，讚揚他為「促進世界友愛」所作的努力。

馬克宏推文說：「我的心與法國和全世界的天主教徒同在，我們都因聖座本篤十六世離世而悲傷。他以靈魂和智慧力促世界走向友愛。」

●德國巴伐利亞邦（Bavaria）總理索德（Markus Soeder）說：「我們哀悼巴伐利亞出身的教宗，本篤十六世辭世讓我感觸良深，一如巴伐利亞和全世界許多人一樣。隨著他辭世，人類社會失去了天主教會中一位有說服力的代表，以及20世紀最有影響力的神學家之一。」

「在跌宕起伏和有挑戰性的時代裡，他是天主教徒的宗教領袖。他故鄉的許多人將心存感謝地緬懷他，不僅因為他是教宗本篤十六世，也因為他是位謙卑的牧人…他在初任教宗時曾巡牧巴伐利亞多天，表達他對德國及其人民的敬愛，令人難忘，他永遠心懷故土。」

●英國坎特布里大主教威爾比（Justin Welby）說，本篤十六世「是他同一時代最偉大的神學家之一，他獻身於天主教信仰並堅決護衛此一信仰」。（譯者：張佑之/核稿：陳正健）1111231