教宗方濟各：2013年即擬妥辭呈 以備無法視事之用

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（中央社羅馬17日綜合外電報導）天主教教宗方濟各（Pope Francis）在今天刊登的一篇專訪中透露，2013年他被選為教宗後，就簽署了一份辭呈，以備有朝一日因罹患重疾或永久性健康問題而不能視事時提出。

教宗方濟各接受西班牙「ABC日報」採訪時作上述表示。今天是教宗86歲生日，除了膝蓋問題外，看起來身體狀況良好。

教宗說，他將這封辭職信交給當時的教廷國務卿樞機主教柏托（Tarcisio Berto）。他是教宗本篤十六世（Benedict XVI）任內的國務卿。方濟各於2013年3月13日當選後，柏托繼續留在職位上約6個月。

教宗方濟各經常說，如果他因健康問題以致無法管理擁有13億教徒的羅馬天主教會時，他會辭職。

專訪中方濟各被詢及是否認為應該建立一套正式規範，以備教宗健康出問題或遭遇事故時所使用。

專訪中引述教宗回答說：「我已經簽好辭呈。柏托是當時的國務卿。我簽了字並告訴他：如果我因為醫療或其他任何原因而無法視事時，這便是我的辭職信。」

方濟各說：「我不知道柏托後來將這信交給了誰，但我已交給他，當時他是國務卿。」並說這是他首度公開此事。

教宗方濟各7月接受路透社採訪時，駁斥了有關他即將辭職的猜測性報導，並重申他經常表明的立場，即若有一天因為健康狀況不佳，讓他無法管理教會時，他會辭職。

教宗在任內引退，這在本篤十六世之前幾乎是無法想像的，現年95歲的本篤十六世於2013年辭職，成為6個世紀以來首位辭職的教宗。

自7月以來，方濟各已3次赴國外旅行，前往加拿大、哈薩克和巴林。原訂7月7日訪問民主剛果和南蘇丹，但因膝蓋疼痛無法成行，將延至明年1月31日至2月5日訪問非洲這兩個國家。（譯者：紀錦玲/核稿：楊明暐）1111218