教宗駁斥辭職、罹癌傳聞 願訪俄烏調停戰爭

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（中央社梵蒂岡4日綜合外電報導）天主教教宗方濟各（Pope Francis）在今天刊出的媒體訪問中，駁斥他可能準備辭職的說法，並表示有關他患有嚴重疾病的謠言純屬八卦。

法新社報導，方濟各接受路透社訪問時表示，他「從未想過」辭去教宗職位。被進一步追問他是否會仿效其前任本篤十六世（Benedict XVI）辭職時，這位來自阿根廷的教宗說：「目前，不會。目前，不會。真的！」

這次採訪於2日在梵蒂岡進行，教宗重申他經常提到的立場，就是如果健康不佳讓他無法管理教會，屆時他可能會辭職。被問及可能會是何時，這位85歲老先生說：「我們不知道。天主會決定。」

方濟各透露，他的膝蓋有「小裂痕」，已接受了雷射治療和磁療。但他否認有關他去年7月接受大腸手術期間被診斷出胃癌的謠言，稱這只是「宮廷八卦」。

方濟各本月將前往加拿大訪問。他說如果可能，其後他想走訪莫斯科和基輔。

教宗一再表示，他願意協助調解俄羅斯和烏克蘭之間的戰爭，還說他認為有希望獲得俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）邀請訪問。（譯者：楊明暐/核稿：張正芊）1110704