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打破千年傳統 德國雷根斯堡教堂唱詩班聽見女孩歌聲[影]

2022/12/19 18:45（12/19 19:32 更新）
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德國雷根斯堡主教座堂合唱團今年耶誕季首次出現女孩歌聲，打破千年以來傳統。（法新社）
德國雷根斯堡主教座堂合唱團今年耶誕季首次出現女孩歌聲，打破千年以來傳統。（法新社）
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（中央社德國雷根斯堡19日綜合外電報導）超過千年以來，德國雷根斯堡主教座堂（Regensburg Cathedral）的彌撒總是由少年唱詩班獻唱，但在今年耶誕季，史上首次出現女孩的歌聲。

法新社與英國廣播公司（BBC）報導，對於位於巴伐利亞（Bavaria）、孕育雷根斯堡主教座堂合唱團的雷根斯堡主教座堂學校而言，過去幾個月很不尋常。今年9月，學校打破千年傳統向女孩打開大門，成立了獨立的少女合唱團。

經過數星期彩排傳統的耶誕節曲目，這些女孩在將臨期第四主日首次演出。身穿對抗嚴冬的毛衣與手套，女孩們在擠滿群眾的主教座堂受到溫暖的鼓掌歡迎。

17歲的狄利澤（Nepomuk Dillitzer）過去曾是少年合唱團的一員，這次到場觀看妹妹的演出。他說：「這裡寫下了歷史。」

狄利澤的祖母非常滿足於孫女的首場演唱會，讚許學校的開放。她告訴法新社：「這很重要，因為這是關於平等。」

少女合唱團新團員包括11歲的多羅西亞．克拉考斯基（Dorothea Krakowsky），她和雙胞胎兄弟約翰尼斯（Johannes）一起入團。

她在演唱會前告訴法新社：「男孩總是受到偏愛，我一直覺得這很討厭，因此現在這裡也有女孩，我覺得真的很棒。」

雷根斯堡主教座堂合唱團（Regensburger Domspatzen）成立於西元975年，原文意思為「教堂的麻雀們」，是全球歷史最悠久也最知名的少年唱詩班。

雷根斯堡主教座堂學校也給予唱詩班學童一般的德文教育，但更著重音樂，每天有至少1小時的合唱練習。學校目前有305名年齡在10至19歲的學生，其中約2/3學生住校。

少年合唱團除了在雷根斯堡主教座堂的彌撒獻唱外，也時常舉辦著名的國際巡迴演唱會。

然而，這間學校也沒有躲過天主教會的虐童醜聞。2017年的一份報告顯示，從1945年至1990年代初期，有超過500名唱詩班少年受到性及身體方面的虐待。

報告指責教會高層未能防範虐童事件發生，受責備的包括前教宗本篤十六世（Benedict XVI）的親哥哥拉辛格教士（Georg Ratzinger），他在1964年至1994年領導合唱團。

根據合唱團現任指揮海斯（Christian Heiss），這起醜聞「或許」導致合唱團在2016與2017年的申請人數下降。2020年經過徹底改革後，申請人數又受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響。

海斯表示，招募的缺額代表「時機成熟了…是時候開始一條新的道路，一個女孩的合唱團」。

今年9月共有33名女孩入校，15人為小一新生，其他年紀較大。少女合唱團的排練與男孩分開，其他課程則共同上課。（譯者：戴雅真/核稿：林治平）1111219

#耶誕節
#天主教
#雷根斯堡主教座堂
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