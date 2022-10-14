凡爾賽玫瑰50週年紀念 東京辦展吸引鐵粉參觀

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（中央社東京14日綜合外電報導）日本國民少女漫畫「凡爾賽玫瑰」的主角人物身著華美服裝，內容涉及宮廷鬥爭陰謀，還有浪漫的愛情故事，背景設定在法國大革命時期，漫畫本身也掀起一波革命。

漫畫主人公為瑪麗．安托瓦內特皇后（Queen Marie Antoinette）和虛構的人物奧斯卡（Oscar Francois de Jarjayes）。奧斯卡因為父親膝下無子又求子心切，她被當作男孩子養大，最終成為宮廷侍衛隊的隊長。

這部漫畫產生巨大的文化影響，促使日本粉絲湧向法國凡爾賽宮參觀，且因為漫畫中罕見的女性主義式描繪，塑造了堅強的女性角色而受到讚譽。

今年適逢「凡爾賽玫瑰」發行連載50週年，將舉辦一系列慶祝活動，包括目前正在東京舉辦的展覽。

參觀展覽的22歲民眾鈴木真奈美（音譯）表示，因為媽媽是「凡爾賽玫瑰」的粉絲，她從小就看著這部漫畫長大。

她告訴法新社，「因為媽媽的關係，我很小的時候就開始看這部漫畫。當我第一次讀到奧斯卡的時候，就對這個這麼酷又美麗、堅強又完美的角色感到驚嘆」。

「凡爾賽玫瑰」於1972年在漫畫週刊開始連載，之後曾改編成音樂劇和動畫，在海外同樣造成轟動，尤其是法國。

這部漫畫在全球銷售量突破2000萬冊，並持續受到關注，去年更被翻譯成英文版。

研究日本文化的新加坡國立大學副教授夏蒙（Deborah Shamoon）表示，「很難高估『凡爾賽玫瑰』在少女漫畫以及整個日本流行文化圈的重要性和影響力」。

夏蒙告訴法新社，「奧斯卡對女孩子而言是一位了不起的理想英雄」。她還指出，故事中奧斯卡與青梅竹馬安德烈（Andre）的愛情故事，在漫畫中並不常見。

「他欣賞奧斯卡的所有特質，而且沒有試圖去改變她，或是令她變得更像是刻板印象中的女性。」

「凡爾賽玫瑰」作者池田理代子曾有左派的政治活動經驗。她曾表示，自己立志要撼動漫畫中的傳統觀念。

池田理代子在隨著展覽發布的聲明中說，「當時男性與女性之間存在鴻溝，有人說『女人和小孩不懂歷史』。當時我很年輕，我回說，我要讓這部作品大賣」。

展覽現場展出數十幅原始畫作，且裝飾著凡爾賽宮殿式的拱門，有數十名參觀民眾爭相和漫畫角色等身立牌合影。

58歲民眾高濱理江子（音譯）表示，這部漫畫讓她多年來一直想到法國凡爾賽宮參觀，終於在10年前償得夙願，「我從小就一直想造訪，我心想，我可不能到死都沒達成願望」。（譯者：戴雅真/核稿：陳彥鈞）1111014