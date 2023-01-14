北京：任命鄭雁雄為香港中聯辦主任

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（中央社台北14日電）中國官方今午宣布，任命駐港國安公署署長鄭雁雄接替駱惠寧，擔任香港中聯辦主任；同時免去駱惠寧的相關職務。

鄭雁雄原為駐港國安公署署長。港媒星島日報稍早披露，鄭雁雄將接替駱惠寧，擔任香港中聯辦主任；鄭雁雄將晉升為正部級，顯示北京對港高度重視維護國家安全。

據中國人社部網站，中國國務院任免國家工作人員，任命鄭雁雄為中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室主任、香港特別行政區維護國家安全委員會國家安全事務顧問。

同時，免去駱惠寧的中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室主任、香港特別行政區維護國家安全委員會國家安全事務顧問、國務院港澳事務辦公室副主任職務；免去鄭雁雄的中央人民政府駐香港特別行政區維護國家安全公署署長職務。

香港01報導，全國港澳研究會顧問劉兆佳認為，鄭雁雄通曉廣東話，更有利他與香港各界溝通接觸，「無論如何，中央對港新政策已經制定並逐步實施，誰當中聯辦主任都要執行中央對港政策，確保香港繁榮穩定和加快融入國家發展大局」。

59歲的鄭雁雄是汕頭人，長年在廣東工作。他最廣為人知是擔任汕尾市委書記期間，以強硬手法處理廣受國際輿論關注的烏坎村事件，當時他批評烏坎村民找外媒訴求，並說「境外的媒體信得過，母豬都會上樹」。

報導也指，以往中聯辦主任都由中共中央委員或候補委員出任，但鄭雁雄不是中共第20屆中委，也不在候補名單之上。（編輯：呂佳蓉/周慧盈）1120114