立場新聞案 前總編鍾沛權：從始至終沒做錯什麼

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立場新聞案11日在香港區域法院續審。前立場新聞總編輯鍾沛權（前）表示，「由（從）始至終我們沒什麼做錯過」。（圖取自香港電台）

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（中央社記者呂佳蓉台北12日電）立場新聞案昨天在香港區域法院續審。前立場新聞總編輯鍾沛權表示，「由（從）始至終我們沒什麼做錯過」；對於蘋果日報被警方搜查一事，他一度哽咽，也對立場的同事被捕坦言不好意思。

鍾沛權與時任署任總編輯林紹桐及其所屬公司，被控於2020年7月至2021年12月串謀發布煽動刊物，意圖引起憎恨或藐視北京中央或特區政府，或激起對其離叛等，昨天在區域法院進入第18天審訊。

立場新聞已於2021年12月29日宣布停運，當天稍早鍾沛權與林紹桐被捕，大批警察搜查立場新聞辦公室。

綜合香港多家媒體與自由亞洲電台等媒體報導，鍾沛權昨天在法院提及，「基本法」及「人權法」保障港人的言論自由，然而自「港區國安法」生效起，情況有所改變。

辯方資深大律師余若薇關注，立場新聞是否因而作出任何改變？

鍾沛權指出，立場新聞認為如實報導政治主張屬新聞自由一部分，因此報導上沒有重大改變。不過，處理評論文章時有明確變動，如果文章內容提倡中國某部分獨立等不會刊登。

鍾沛權接著說，如果內容只是批評官員，不會導致即時暴力風險，仍會繼續發布。會盡量報導政治人物提出的政治主張，並認為不應篩選內容，幫對方磨平一些較尖銳觀點是斷章取義。

余若薇又問及蘋果日報被警方搜查事件，包括高層被捕及停刊的日子，鍾沛權在回答時，一度哽咽、停頓並雙手合十說「不好意思」，之後休庭了半小時。

鍾沛權之後回憶，蘋果日報事件如同眼看威脅靠近，因此採取保護同事的措施，包含將評論文章下架，他同時認為，當時「已經判斷不了什麼內容是違法」。

余若薇繼續問及，為何立場新聞仍要繼續？

鍾沛權回應，因為有不少出色的新聞工作者加入立場新聞，與同事反思後認為工作有意義且有意思，「由（從）始至終我們沒什麼做錯過」，不過他也承認，「回想是否一廂情願呢? 但我當時是這樣」。

至於辭立場新聞總編輯的原因，鍾沛權指出，因當時他每天到大欖探望被還押的妻子、前蘋果日報副社長陳沛敏，所以無法即時審閱文章，認為自身無法履行總編輯職責。

他說，當時也曾認真思考要否停運立場新聞，並指「6 月覺得不應該結束，9月下旬已經認真想過了……但捨不得、不甘心」，而選任總編輯是最難的抉擇。

他哽咽地說：「我有位好同事，林紹桐，他願意冒這個險，對我來說是不好意思，因為我不想我同事冒險，不想家人再擔心，我一定要選擇。」

鍾沛權又說，在自身被捕時，對於林紹桐也被捕感到意外，因文章非由對方負責，「為什麼要拘捕了他？好像最後沒辦法保護了所有同事。」（編輯：張淑伶）1120112