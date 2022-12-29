立場新聞結業一年 記者無法忘責繼續未完的報導

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對前立場新聞記者Jenny來說，失去立場新聞就像失去生命的重心，有一段時間她接受不了轉投其他傳媒機構，最後決定到海外讀書，沉澱自己。圖為立場新聞辦公室。（受訪者提供）中央社記者陳沛冰台北傳真 111年12月29日

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（中央社記者陳沛冰台北29日電）去年今日立場新聞高層被捕，即時停運。由創辦到被結業，曾與立場一起打拚的記者，有人失去生命重心，「沒有立場，就沒有我」，不願轉投其他媒體；也有人覺得對社會有虧欠，甘願承受風險自辦網上媒體，繼續未完的報導。

立場新聞於2014年12月成立，前身是主場新聞。2017年Jenny（化名）大學畢業後加入立場時，公司只有10多人。

「當時立場新聞是家庭式作業，不像傳統新聞機構有明確的作業流程和分工，上司每天都要機動性調配人手，大家互相補位。」

2019年香港爆發抗爭運動初期，立場新聞只靠10多名同事24小時支撐，後來才慢慢擴充至60至70人，「大家以前的辛苦是有回報，像終於捱到出頭，也終於可以下班了」，與立場一起成長的Jenny說。

2021年6月17日，警方第二次大舉搜查蘋果日報，警方國安處以涉嫌違反國安法拘捕多名高層，同月23日蘋果宣布停運，翌日出版最後一份蘋果日報。

Jenny說，那時候才知道原來這些事情真的會發生。蘋果日報結業令立場新聞也籠罩陰霾，表面上大家如常工作，但內心覺得將會有事情發生。

2021年12月29日前立場新聞總編輯鍾沛權及時任署任總編輯林紹桐被捕，大批警察搜查立場新聞辦公室。Jenny說，「可能之前已在腦海中預演了這一幕，自己也較想像中冷靜。」

立場新聞隨即宣布停運，當她回到公司見到同事，情緒便爆發出來，哭完，冷靜下來，又再哭。

「最難接受是事情發展得太快，我之前一晚凌晨還在趕稿，原定29日刊登，突然公司沒有了，只留下一個黑底白字的聲明，就連向讀者道別的機會也沒有，沉默地消失。」

失去立場，Jenny像失去生命的重心，她一直很珍惜，認為很有價值的東西，突然被奪走，「很大部份的生活或很大部份的自我價值突然被剝奪、被踐踏得一文不值，自己也像有些存在危機。」

雖然Jenny很想繼續做記者，但有一段時間接受不了轉投另一家傳媒機構，「我從沒有新聞經驗到後來上司信任我，把重要新聞交給我負責，我對新聞的認識，獲得的人脈，都是從這公司得來，沒有立場，就沒有我。」

這段日子幸有同事互相支持才撐得過去，慢慢Jenny接受現實，開始以自由身接寫作的工作，「有時不斷向前衝希望多接些工作，證明即使立場停運，不代表我們不能做記者；但有時感到沒有了立場，難再做記者」，甚至對自己產生懷疑。

終於Jenny決定到海外讀書，沉澱自己。

鍾沛權、林紹桐及其所屬母公司被控串謀發布煽動刊物，案件仍在審訊中。林紹桐被收押超過一年，早前才獲准保釋，Jenny感到短暫的安慰，「這大半年來只能隔著玻璃，拿起電話，跟穿著囚衣的Patrick（林紹桐英文名）談話，每次15分鐘。現在終於可以看到他穿回自己的衣服，跟太太擁抱。」

Jenny說，Patrick年紀跟她差不多，相處像同輩同事，非上司下屬，「這個超級溫文的人，為何雙手會被鎖上手銬？」

其後收押超過一年的鍾沛權也獲准保釋。

Jenny說，如果有機會，希望未來可以在香港做記者，雖然環境已變，但相信仍有很多事情需要記錄下來，成為歷史的一部份。

最近在立場新聞案件中，出現了前採訪主任林彥邦的名字。控方本月在法庭上新披露557篇文章，稱至少6篇有煽動成分，但文章於案件開審前沒有交予辯方，辯方認為會對審訊不公平，申請終止聆訊，被法庭拒絕。

6篇文章中，有林彥邦的文章。

前立場新聞採訪主任林彥邦說，2名前上司被捕後，他也曾想過自己會不會有可能被捕，既然現在自己還安好，還有多一次機會，應該繼續對這個城市未完成的責任，所以2022年4月獨自成立網上媒體平台RenNews。（受訪者提供）中央社記者陳沛冰台北傳真 111年12月29日

林彥邦向中央社說，立場新聞停運及兩名前上司被捕時，他也有想過自己會不會被捕，迄今他仍然安好，「既然我有多一次機會，有些事情值得做，應該做，就要再做多一次。」

今年4月他成立網上媒體平台ReNews，「無論什麼時勢，壓力有多大，世界永遠都需要新聞及資訊。」

林彥邦2018年8月加入立場新聞，直至最後一天，他最後一個關燈關門，離開辦公室。對於是否懷念在立場的歲月，他笑說不會了，因為真的很辛苦，特別是2019年抗爭運動期間。

他最懷念的，是香港傳媒百花齊放的年代，當時做新聞最重要考慮是真確性，沒有任何顧慮。在新聞自由和言論自由最後的光輝歲月，他在一個有很大自由度和空間的傳媒機構工作，承擔對這個城市、對香港人的責任，是以前太平盛世時做記者不太為意。

因為這份未完成的責任，令他決定營運ReNews。為了不連累其他人，他堅持一個人挑起這擔子，報導在主流媒體消失的新聞，如訪問即將入獄或已出獄的人。有別於傳統媒體，他會直接表達自己對事件的看法。

紅線在哪裡，林彥邦說，只能盡量捕捉，如不會訪問流亡人士。

在立場的歲月，林彥邦最難忘是曾有10多天留守香港理工大學採訪，當時警方與抗爭者在理工大學爆發激烈衝突，被稱為「理大圍城」。

他憶述，走進理大時看到的情景，就像他多年前在日本福島採訪大地震的災難場面，是人間地獄，「從沒見過數百人聚在一起哭，情緒崩潰，見到有人冒死爬渠（地下水道）離開，有人為怕被捕而躲在像通風槽的地方中，不敢出來吃飯。」

抗爭者絕望的眼神，仍留在他心中，「他們付出很大代價，而我仍一切安好，如果我不再做記者，離開香港或做其他工作，我做不到。」（編輯：周慧盈）1111229