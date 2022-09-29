被控藐視法庭遭判刑 許智峯：嗤之以鼻

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（中央社台北29日電）前香港立法會議員許智峯流亡海外，今天被香港高等法院以藐視法庭罪判刑3年半。許智峯在臉書發表回應，對判決「嗤之以鼻」，批評國安法強行在香港生效後，香港法庭已淪為共產黨的法庭。

許智峯29日中午在臉書發文：「就港共政權對我的4項刑事藐視法庭指控，今天法庭判監3年半，我的回應是：嗤之以鼻。 」

他表示，國安法強行在香港生效後，香港的法庭已淪為共產黨的法庭，針對異見的政治審訊、判刑，已成為香港常態，香港人早已不會驚訝。

許智峯說，法官判詞中指不回港審訊的行為損害公眾對司法公義的信心，但其實真正徹底毀掉香港司法公義，正是此類欣然接受成為國安法官、為暴政背書的權貴。在普世價值中、歷史洪流下，有罪的必然是暴政，而不是抗爭者。

許智峯最後強調：「就由港共法庭對著空氣判刑吧，好讓世界看到港共政權的瘋狂與無能。而我，則會繼續公開藐視港共不義的法庭，繼續以自由身，為香港人的自由抗爭到底。」

許智峯是民主黨前成員，「反送中」運動爆發後，他積極參與其中，不時上街支持示威者，與防暴警察發生口角。2020年，許智峯和民主黨籍立法會議員林卓廷等16人被警方拘捕，涉及「7.21」元朗暴力衝突事件。

許智峯2020年獲法庭批准前往丹麥參加會議，但之後沒有回到香港，而是去了英國，之後轉到澳洲，並宣布「流亡」海外。（編輯：唐佩君/楊昇儒）1110929