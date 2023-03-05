兩會涉港分析：北京關注經濟 全面管治不放鬆

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（中央社記者陳沛冰台北5日電）中國國務院總理李克強在政府工作報告涉港部分表示，已依法對港有效實施全面管治。分析指出，北京目前雖然更關注香港經濟發展，但不代表政治方面的管治會放鬆。

2019年香港爆發「反送中」運動。在2020年與2021的政府工作報告中，分別提到要建立健全特區維護國家安全的法律制度和執行機制，以及「堅決防範和遏制外部勢力干預港澳事務」。

今天發布的政府工作報告，總結過去5年的港澳工作的論述為，港澳工作取得新進展，包括依照中國「憲法」和「基本法」有效實施對特別行政區的全面管治權，制定實施「港區國安法」，落實「愛國者治港」，推動香港進入「由亂到治」走向「由治及興」的新階段。

展望今年的港澳政策則提及，維護「憲法」和「基本法」確定的特區憲制秩序，支持港澳發展經濟、改善民生，保持香港、澳門長期繁榮穩定。

專家劉銳紹接受中央社訪問時表示，香港2020年實施「國安法」，2021年「完善」選舉制度，政治形勢較之前受到控制。從今年的報告中可觀察到，北京轉移重心，更多關注香港經濟發展。

不過同時，劉銳紹也示警，這並不代表北京對香港的政治形勢會有所放鬆。例如，「反送中」運動中約6000多人被捕而未被追訴，香港警方指原定爭取2月公布處理方式，但迄今沒有公布。

另外，原本有團體將在今天舉辦遊行，爭取婦女權益，並在早前接獲不反對通知書，但昨日突然宣布取消，不知是團體主動或受到某些壓力。劉銳紹認為，「如果香港已由治及興，對遊行集會應逐步放鬆處理」。

此前港媒報導，預計今年底舉行的新一屆區議會選舉將進行大幅度改革，包括直選議席會大減至只有1/3，令香港的政治局勢再蒙隱憂。

劉銳紹分析，北京容許香港經濟逐步復常，包含香港重新與外國接軌，解決經濟民生問題。但是，「會維持眼前已收緊的政治狀況」。

他也說，即使香港經濟復常，但對外關係也難回復至2019年前，因為不少西方國家認為香港越來越像中國一個城市，而非有高度自治的特區。在政治沒有放鬆下，香港人才會繼續外流，只是大規模的外流目前暫告一段落。

劉銳紹進一步指出，港府搶人才的重點轉向到中國大陸搶人才，「騰籠換鳥」的情況逐漸出現。（編輯：邱國強）1120305