中國2023年GDP成長目標5% 多重風險夾擊偏保守

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（中央社台北5日電）中國2023年政府工作報告將今年經濟成長率目標訂於5%左右。專家說，目標偏保守，官方知道疫後開放推力有限；另還有消費信心低落、出口下降、地方政府債台高築等不利經濟復甦的挑戰。

華爾街日報5日報導，中國國務院總理李克強5日在中國第14屆全國人大一次會議政府工作報告上宣布，今年經濟成長率目標訂於5%左右，這個目標較去年設定的5.5%愈加保守，這是因為中國面臨國內、國外等風險夾擊。

雖然COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情相關管控措施取消，不過在經濟復甦這條路上，消費信心低落、海外對於中國製品需求疲軟、地方政府債台高築等3大風險仍將構成挑戰。

報導引述牛津經濟研究院（Oxford Economics）駐新加坡中國經濟學家盧姿蕙（Louise Loo）意見表示，中國今年1、2月商業活動強勁回升，製造業、服務業和建築業都有反彈，5%成長目標顯得謹慎。這也表明，官方知道疫後重新開放對於經濟成長推力是暫時的。

中國出口在疫情期間確實支撐了經濟，在西方國家央行積極抑制通貨膨脹高漲以削減開支後，中國出口成長也跟著放緩；這是影響中國疫後經濟復甦的因素之一。另個影響要件則為消費信心低落。

經濟學家們正在觀察中國家庭如何安排他們在疫情期間積累的超額儲蓄。有些意見認為，不確定性將抑制人們消費慾望、消費信心。李克強在政府工作報告中提到，「穩定大宗消費，推動生活服務消費恢復」；但他沒有提到派發現金等刺激消費具體作法。

李克強呼籲提高人們的收入水平以鼓勵消費，但是沒有詳細說明。官方資料顯示，中國城鎮青年人失業率在去年達到近20%峰值後，目前依然很高，農民工面臨著強烈的工作不安全感，因為出口需求搖擺不定，工廠隨時可能暫停招聘。

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中國的經濟表現，將取決於由一批習近平親信組成的領導班子，是否能夠重振普通家庭和私營企業的信心。

地方政府債台高築也是問題。清零防疫產生大量支出、房地產市場低迷打擊土地拍賣，地方政府債務不斷膨脹，土地拍賣先前是地方政府主要收入來源。報導引述保爾森基金會（Paulson Institute）駐芝加哥研究員宋厚澤意見指出，北京將優先考慮財政可持續性問題。（編輯：李雅雯/邱國強）1120305