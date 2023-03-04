談軍費增長 中國人大：應對複雜安全挑戰的需要

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（中央社記者呂佳蓉、吳柏緯北京4日電）中國新任的全國人大發言人王超今天表示，國防軍費的增長，是應對複雜安全挑戰的需要。

14屆全國人大一次會議新聞發布會今天中午在人民大會堂新聞發布廳舉行。被問及今年中國國防預算是否會增加，以及增加的原因為何？王超做出上述表示。

王超指出，國防費的規模，是綜合考慮國防建設的需求和國民經濟發展的水平而確定的，這也是世界各國的通行做法。

他稱，國防費的增長，既是應對複雜安全挑戰的需要，「也是履行大國責任的需要」。

王超又說，中國國防費佔國內生產毛額的比重多年保持基本穩定，低於世界平均水平，「增長幅度也是比較適度、合理的」。

他宣稱，中國的前途是同世界的前途緊密聯繫在一起的。中國的軍事現代化，不會對任何國家構成威脅，「反而是維護地區穩定與世界和平的積極力量」。

每年的中國全國兩會，各界都會關注中國軍費預算是否增加。（編輯：周慧盈）1120304