更多編輯台推薦新聞：
拜登罹基底細胞癌 醫：3職業高風險須做好防曬
生活

拜登罹基底細胞癌 醫：3職業高風險須做好防曬

美國知名律師殺妻兒判終身監禁 記者追案促司法破除沉痾
國際

美國知名律師殺妻兒判終身監禁 記者追案促司法破除沉痾

影片／航海王作者尾田榮一郎遇瓶頸 求助ChatGPT找靈感
科技

影片／航海王作者尾田榮一郎遇瓶頸 求助ChatGPT找靈感

T1馬怡鴻代班台鋼獵鷹 成台灣職籃首名女性總教練
運動

T1馬怡鴻代班台鋼獵鷹 成台灣職籃首名女性總教練

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸

談軍費增長 中國人大：應對複雜安全挑戰的需要

2023/3/4 13:52（3/4 14:49 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中國全國兩會（政協、人大）4日下午拉開序幕，圖為駐守在人民大會堂前的武警。中央社記者呂佳蓉北京攝 112年3月4日
中國全國兩會（政協、人大）4日下午拉開序幕，圖為駐守在人民大會堂前的武警。中央社記者呂佳蓉北京攝 112年3月4日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者呂佳蓉、吳柏緯北京4日電）中國新任的全國人大發言人王超今天表示，國防軍費的增長，是應對複雜安全挑戰的需要。

14屆全國人大一次會議新聞發布會今天中午在人民大會堂新聞發布廳舉行。被問及今年中國國防預算是否會增加，以及增加的原因為何？王超做出上述表示。

王超指出，國防費的規模，是綜合考慮國防建設的需求和國民經濟發展的水平而確定的，這也是世界各國的通行做法。

他稱，國防費的增長，既是應對複雜安全挑戰的需要，「也是履行大國責任的需要」。

王超又說，中國國防費佔國內生產毛額的比重多年保持基本穩定，低於世界平均水平，「增長幅度也是比較適度、合理的」。

他宣稱，中國的前途是同世界的前途緊密聯繫在一起的。中國的軍事現代化，不會對任何國家構成威脅，「反而是維護地區穩定與世界和平的積極力量」。

每年的中國全國兩會，各界都會關注中國軍費預算是否增加。（編輯：周慧盈）1120304

中國全國人大會議記者會，4日在北京人民大會堂的新聞發布廳舉行。中央社記者呂佳蓉北京攝 112年3月4日
中國全國人大會議記者會，4日在北京人民大會堂的新聞發布廳舉行。中央社記者呂佳蓉北京攝 112年3月4日
#王超
#中國
#全國人大
延伸閱讀
對外關係法具攻擊性？中國人大：需做原則性規定中國兩會代表更替 晶片企業成習近平新歡一帶一路引債務風險 人大否認中國是最大債權方中國全國人大會議5至13日 會期8天半疫後中國兩會 媒體問候語「你收到通知了嗎」
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族