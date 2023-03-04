對外關係法具攻擊性？中國人大：需做原則性規定

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（中央社記者呂佳蓉、吳柏緯北京4日電）中國新任的全國人大發言人王超今天說，中國一向堅決反對「長臂管轄」。「對外關係法」作為涉外領域的基礎性法律，有必要對反制和限制措施作出原則性規定。

14屆全國人大一次會議新聞發布會今天中午舉行。有媒體詢問，中國全國人大公布了「對外關係法草案」，其中包括中國在必要時可以採取反制和限制措施。這是否代表中國外交是否會越來越具有攻擊性？

王超在回應中先暗批美方表示，「一些國家出於私利，頻頻以不符合國際法的方式，濫用國內法的域外適用，對外國實體和個人進行肆意打壓」。這種做法和這種「霸凌行徑」，被國際社會普遍批評為「長臂管轄」。

王超表示，「中方一貫堅決反對這種做法」。中國頒布「中華人民共和國反外國制裁法」、「阻斷外國法律與措施不當域外適用辦法」「不可靠實體清單規定」等予以反制。

他指出，中國的核心利益不容損害，主權和領土完整不容侵犯。

王超聲稱，對於損害中國主權、安全、發展利益的行為，侵犯中國公民合法權益的行為，中國在法律中作出相關規定，予以堅決反制，是正當和必要的。（編輯：周慧盈）1120304