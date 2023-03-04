疫後中國兩會 媒體問候語「你收到通知了嗎」

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（中央社記者呂佳蓉北京4日電）「你收到通知了嗎？」是這一次中國兩會期間，媒體間打招呼的問候語。如果在重要記者會前一天收到通知，代表中獎、能進入現場；而未能收到通知的，則得無奈等候下一場的前一天能否迎來「好消息」。

每年的全國兩會是觀察中國政策的重要窗口，也是每年中國政治場域的開春重頭戲。在疫情之前的兩會，總能看到記者穿梭於人民大會堂，「追趕跑跳碰」的採訪方式，抓住來自中國各地的政協代表、人大委員進行訪問。

今年是中國宣告COVID-19 （2019冠狀病毒疾病）降為「乙類乙管」後首次的全國兩會，外界將此開放的程度，視為中國是否恢復對外開放的指標之一，加上適逢20大後中央政府換屆，因此吸引世界多家媒體前來北京採訪。

根據大會統計，有近3000名中外記者報名採訪全國兩會。其中境內記者近2000人，港澳台記者和外國記者則達1000多人。

官方在這次的兩會仍採一定程度的管制，ㄧ說是因為採訪的人數太多，不得不的作為。因此，誰能夠親臨，參加哪些記者會、開幕會與委員通道，並非記者能夠自主決定。

於是，「你收到通知了嗎？」、「每天都如同拆盲盒一樣刺激」、「我要如何向家裡（報社）交代？」，成為這幾天北京進入「兩會時間」的問候語。

工作人員在前一天以個人通知的方式，通知媒體能夠進入哪些場合採訪。被通知者就要在指定的時間內，進入指定的飯店，進行閉環管理，並在飯店內做核酸檢測與就餐。隔一天，再由大巴士統一帶著記者們前往會場。

在疫情防控已經放開之後，這樣的採訪安排令記者有點氣餒，因為「媒合不一定成功」，想去的記者會或開幕式無法前往，只能隔著電腦螢幕觀看直播。這對一向秉持著「新聞自由萬萬歲」的台灣記者有些不適應。

如今，「追趕跑跳碰」兩會仍只能在腦海中追昔，所有的記者都想在現場，兩會何時恢復以往仍是中國的謎。（編輯：周慧盈）1120304

中國十四屆全國人大一次會議新聞發布會4日在人民大會堂的新聞發布廳舉行。圖為記者步入人民大會堂。中央社記者呂佳蓉北京攝 112年3月4日

中國十四屆全國人大一次會議新聞發布會4日在人民大會堂的新聞發布廳舉行。圖為記者會現場，這也是睽違3年後記者們全體回到人民大會堂採訪，各種「長槍短炮」的攝影器材重回現場。中央社記者呂佳蓉北京攝 112年3月4日