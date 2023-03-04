中國兩會代表更替 晶片企業成習近平的新歡

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（中央社台北4日電）中國全國政協今天開幕，兩會正式登場。外媒報導，會議代表名單呈現出北京政策變化，網路產業的風雲人物幾乎集體缺席，取而代之的是晶片製造企業正受到中國領導人習近平的青睞。

美國之音今天報導，這是習近平去年10月贏得總書記第3任期後召開的第一次全國人大會議。預計這次會議將正式確認習近平第3任國家主席的任期。

參加這次第14屆一次全國人大和全國政協會議的代表有數千人，其中大部分是地方官員，但也有一部分來自各個行業，以彰顯代表的廣泛性。

報導指出，曾經擔任兩屆人大代表的騰訊董事會主席馬化騰這次沒有出現兩會代表的名單中，另也看不到阿里巴巴的馬雲、網易創始人丁磊、百度總裁李彥宏、搜狗創始人王小川、聯想CEO楊元慶等一票風雲人物的名字。

最近幾年，中國監管機構對阿里巴巴、騰訊、網易等網路巨頭展開反壟斷和國家安全審查，進行企業業務和結構調整，甚至開出天價的罰單。這些曾經風光無限的科技精英一個又一個失去了昔日的光環，退出了媒體的鎂光燈。

取而代之的是晶片製造行業的新面孔，例如中芯國際、華虹半導體、山東有研半導體材料公司、寒武紀科技企業的代表。此外，還有來自機器人製造、航天、航空等新型行業的新人。

文章另引述路透社3日的報導稱，這一變化顯示北京的政策優先次序發生了變化。隨著美國對中國高科技產品出口控制範圍和嚴厲程度的持續提高，北京正在調動一切可能集中的資源進行晶片開發，晶片製造企業正在得到習近平的青睞。

香港大學中國法律研究中心主任張湖月表示，在目前的地緣政治環境中，消費性科技企業已經顯得黯然失色，兩會新陣容似乎顯示北京政策重點明確轉向，要加強科技能力以實現自給自足，保持對美國的競爭力。

美國總統拜登近年加大對中國的晶片控制，去年公布了包羅廣泛的出口管制措施，包括斷絕中國取得任何國家以美國裝備生產的某些半導體晶片，以拖延中國科技和軍事的進步速度。（編輯：唐佩君/周慧盈）1120304