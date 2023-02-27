ChatGPT加速AI晶片運算 美台握關鍵供應鏈卡中國脖子

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聊天機器人ChatGPT掀起人工智慧熱潮，半導體晶片運算能力成關鍵，美商和台廠主導高階晶片供應鏈。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社記者鍾榮峰台北27日電）聊天機器人ChatGPT掀起人工智慧熱潮，半導體晶片運算能力成關鍵，美商和台廠主導高階晶片供應鏈，儘管中國有意布局，但美國管制半導體出口，加上掌握電子設計自動化（EDA）軟體工具，使得中國發展人工智慧生成內容（AIGC）應用，面臨「卡脖子」窘境。

聊天機器人ChatGPT掀起人工智慧生成內容（AIGC）熱潮，ChatGPT是獲微軟（Microsoft）投資的舊金山公司OpenAI所研發的聊天機器人，可依照輸入關鍵字自動生成散文、詩歌甚至論文。

亞系外資法人分析，ChatGPT能智慧化整合訊息，並透過連續對話相關話題，進行二次檢索與處理，有機會替代目前的搜尋引擎模式，未來成為資訊檢索的主流方式。

人工智慧生成內容軟體應用掀起熱潮，法人指出，AIGC應用包括人工智慧伺服器、AIGC軟體升級及反覆運算，需要高階且強大運算能力的半導體晶片支持，依賴晶片運算能力快速提升，相關需求帶動包括繪圖處理器（GPU）甚至通用繪圖處理器（GPGPU）、中央處理器（CPU）、特殊應用晶片（ASIC）、可編程連邏輯閘陣列（FPGA）等性能和需求。

觀察AIGC應用晶片供應鏈，法人分析，美商輝達（Nvidia）掌握設計高階GPU運算能力技術、台灣晶圓代工龍頭台積電代工，台積電的N3E製程擴展3奈米相關製程，預計今年下半年量產，是GPU晶片效能提升的關鍵。

此外，超微（AMD）今年也已針對AI基礎設施以及資料中心公布加速處理器（APU），後者整合GPU、CPU和記憶體，採用3D小晶片設計（chiplet），市場也傳出超微向台積電下AI晶片急單。

在矽智財（IP）部分，本土投顧法人指出，包括創意、世芯-KY、晶心科等台灣廠商，可望搭上ChatGPT順風車。

面對AIGC應用熱潮，中國積極布局，科技部日前宣布把人工智慧作為戰略性新興產業、新成長引擎，大力支持。中國網路商百度也有意在3月推出類似服務「文心一言」，包括科大訊飛、奇虎360、騰訊優圖等急起直追。此外，包括景嘉微、寒武紀科技、海光信息、天數智芯、龍芯中科等中國本土晶片設計商，有意提升繪圖處理器和中央處理器的運算能力。

不過法人分析，美國商務部去年10月上旬一系列晶片出口管制措施，擴大對中國晶片及設備出口限制，衝擊中國發展人工智慧和高效能運算（HPC）晶片，使得中國在布局AIGC應用時，已面臨高階運算晶片被「掐脖子」的困境。

此外，在半導體高階晶片設計與先進製程具有關鍵地位的電子設計自動化（EDA）軟體工具，攸關FPGA晶片設計和高階晶圓生產製造，AIGC軟體應用所需的高階人工智慧晶片運算能力，更凸顯EDA軟體工具的重要性。

產業人士指出，EDA工具應用在IC設計、晶圓製造、晶片封測等重要環節，是半導體晶片高階製程的關鍵軟體工具，前3大EDA廠商市占率高達78%，且均是美系企業，中國力拚EDA工具自主化，但在高階先進晶片設計仍有巨大差距，對中國發展AIGC應用阻礙大。（編輯：潘羿菁）1120227