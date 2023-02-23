AI繪圖有著作權？ 美國首度判定：不應獲版權保護

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Midjourney可根據用戶輸入的文本提示生成圖像。（圖取自Midjourney網頁midjourney.com）

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（中央社紐約22日綜合外電報導）美國著作權局（US Copyright Office）在路透社看到的信函中表示，圖像小說（graphic novel）中使用人工智慧（AI）工具Midjourney生成的圖畫，不應獲得版權保護。

路透社報導，著作權局在這封日期為21日的信函中表示，「黎明的札莉雅」（Zarya of the Dawn，暫譯）作者卡什塔諾娃（Kris Kashtanova）為本書撰寫與編排的部分內容能獲得版權，Midjourney生成的插圖則不可。

Midjourney、Dall-E和ChatGPT等生成式AI軟體如雨後春筍般崛起之際，這是首度有美國法院或政府單位為AI生成作品裁定版權保護範圍。

著作權局在信中表示，將重新發出「黎明的札莉雅」的版權登記，把「非人類創作」故無法取得版權的圖像部分剔除在外。

著作權局未對該決定發表評論。

卡什塔諾娃今天表示，著作權局同意對這本小說的故事內容以及圖像編排方式給予版權保護，是「好消息」，「這涵蓋了AI藝術界人士的很多用途」。

卡什塔諾娃說，他們在考慮如何以最佳方式推廣他們的論點，闡明圖像本身就是「我的創造力的直接表達，因此受版權保護」。

Midjourney總法律顧問席爾斯（Max Sills）則說，這項決定是「卡什塔諾娃、Midjourney和藝術家們的一大勝利」，著作權局「清楚表明如果藝術家對諸如Midjourney等圖像生成工具施以創造性控制…產出的內容可以受到保護」。

Midjourney可根據用戶輸入的文本提示生成圖像。卡什塔諾娃撰寫「黎明的札莉雅」的文字之後，Midjourney根據提示生成圖片。

著作權局去年10月告訴卡什塔諾娃，將重新考慮該書的版權，因為書籍申請時並未說明Midjourney扮演的角色。

著作權局昨天表示，這本書的文字與卡什塔諾娃挑選和編排元素的方式可獲得版權保護，但說卡什塔諾娃不是書中圖像的創作者。（譯者：鄭詩韻/核稿：張曉雯）1120223