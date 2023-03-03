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中國政協：繼續推進與台灣各界人士交往

2023/3/3 19:58
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（中央社記者呂佳蓉、吳柏緯北京3日電）中國大陸今年將兩岸關係定調為「大交流」，中國全國政協大會新聞發言人郭衛民今天說，在大陸疫情防控進入新階段形勢下，全國政協將繼續推進與台灣各界人士的交流交往。

郭衛民3日在全國政協14屆一次會議開幕前的記者會上，回應兩岸關係的問題。

郭衛民稱，政協將全面貫徹中共20大精神，堅持「和平統一、一國兩制」基本方針，堅持「一個中國」原則和「九二共識」，堅決反對「台獨」分裂和外來干涉。

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他說，要和平、要發展，要交流、要合作，是兩岸同胞的共同心聲。在大陸疫情防控進入新階段的形勢下，全國政協將繼續推進與台灣各界人士的交流交往，共同推動兩岸關係和平發展、融合發展，「團結廣大台灣同胞，推進祖國統一大業，共創中華民族偉大復興的美好未來」。

今年中國兩會為換屆年，預計全國政協主席將由中共政治局常委王滬寧接任。一般預期，他將加強建構統戰理論，以及對台統戰的工作與論述。（編輯：楊昇儒）1120303

#郭衛民
#全國政協大會
#中國
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