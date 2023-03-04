一帶一路引債務風險 人大否認中國是最大債權方

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（中央社記者吳柏緯、呂佳蓉北京4日電）中國一帶一路倡議至今將屆滿10年，不少質疑與批評認為中國引發非洲債務風險。中國全國人大發言人王超強調，中國不是非洲最大債權方，多邊金融機構和商業債權人才是。

14屆全國人大一次會議新聞發布會今天中午舉行，由於今年是中國提出一帶一路倡議（絲綢之路經濟帶和21世紀海上絲綢之路）倡議屆滿10年，相關政策執行與爭議引起外界關注。

會中有媒體提及，「一帶一路」提出以來雖取得了一系列國際合作成果，但也有個別國家質疑中國與沿線國家的合作引發了債務風險、中國對非洲的減債行動不力。

王超回應時表示，「一帶一路」倡議提出10年來，在各方共同努力下，現在已經有150多個國家和30多個國際組織簽署了合作文件。為各國發展經濟、增加就業、改善民生作出了積極貢獻，已成為深受歡迎的國際公共產品和國際合作平台。

對於中國被質疑在非洲製造「債務陷阱」，王超在會中引用世界銀行（World Bank）等國際組織的統計，中國不是非洲債務的最大債權方，「多邊金融機構和商業債權人在非洲所持債權占了非洲整體外債的近3/4，他們在非洲債務中才真正佔據大頭」。

此外，他稱中國始終致力於協助非洲減緩債務壓力，積極參與20國集團（G20）的緩債倡議和個案債務處理，是20國集團成員中，落實緩債金額最大的國家。

14屆全國人大一次會議於5日開幕，13日上午閉幕，會期8天半。（編輯：曹宇帆）1120304