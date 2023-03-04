北京聲索南海主權很燒錢 開發西沙南沙估265億元

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（中央社台北4日電）北京意圖藉由推動經濟發展與闢建基礎設施，強化在爭議海域南海的主權聲索，但中國學者藉由人工智慧模擬估算，若是在南海數十個島嶼建置並維繫運輸網路，最起碼得燒掉新台幣265億元。

香港「南華早報」（SCMP）3日報導，經模擬估算得知，開發南海諸島10年內得斥資人民幣（下同）60億（約新台幣265億元）至200億（約新台幣883億元）不等，不過要燒多少取決於北京當局的盤算。

位於天津的中國民航大學交通科學與工程學院副教授趙冰領導研究團隊執行這項研究。

她說，若基於省錢考量，中國最多只能把持17個小島，而以最燒錢的設想，中國建置的運輸網路可覆蓋南沙與西沙群島的80個島嶼。

如此一來，中國得花費200億興建新的港口、打造倉儲與貨輪船隊，以及維持中國本土與20個島嶼機場往來的常態航班。趙冰與研究團隊的上述研究成果，發表於2月14日發行的期刊「運籌與管理」。

趙冰率領的研究團隊指出，經他們模擬估算的運輸網路，可使中國在颱風或其他突發事故後的6小時內，調派援助物資與人員抵達任何一座小島。

不過估算在南海如此遼闊的海域，建置運輸網路所需的種種花費，可說是相當具有挑戰性的數學難題，這些變數包括，主要轉運點的選址、闢建碼頭的規模與需時、運輸路線的規劃，還得考量倉儲的量能等。

根據美國華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）指出，南海大約遍布250座島礁，近70座目前由5個主權聲索方所有，其中越南闢建了50個據點，超過位於這個地區的其他聲索國。

其次是中國不到30個，分別是西沙群島20個及南沙群島7個，其他則是由馬來西亞、菲律賓與中華民國台灣分佔。

另綜合中國澎湃新聞等媒體2月9日報導，解放軍在南沙群島的永暑礁、渚碧礁、美濟礁設置的軍中福利站已開張營業，駐守在島礁的解放軍足不出礁，即可購買各項日用生活所需，主要販售商品涵蓋5大類逾400種。（編輯：曹宇帆/唐佩君）1120304