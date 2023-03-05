中國政府報告提兩岸交流 學者：對台策略求穩定

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（中央社記者李雅雯台北5日電）中國國務院總理李克強在政府工作報告提及，促進兩岸經濟文化交流合作。學者分析，大陸面臨內外風險夾擊，中美關係處理、疫後經濟復甦優先，對於兩岸關係則求穩定。

淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山5日接受中央社採訪表示，去年中共20大會議頻繁地強調「安全」，對外國際關係有中美關係、晶片科技戰等風險；對內則有經濟待復甦考驗，兩岸關係相較下是次要議題，求穩定就好。

趙春山表示，中國大陸目前對內是活絡經濟優先，營造經濟發展基礎必須有一個安全環境。為了追求這個「安全」，中國大陸必須集中力道、資源處理中美關係、振興經濟，這才是中國大陸目前最重要課題。

他說，同樣是在追求「安全」核心架構下，對台策略力求穩定。李克強在政府工作報告提「一個中國原則」和「九二共識」、「堅定反獨促統」都是過往就提過的舊論調，沒有更新的倡議；其中較不同的是提到了「促進兩岸經濟文化交流合作」。

趙春山指出，在外部、內部等多重挑戰夾擊下，中國大陸對於台灣後續工作方向論調是求穩定、多交流，這與國台辦主任宋濤上任後會見多個來自台灣的訪問團做法方向一致，這些作為目的也是避免兩岸有突發事件。

趙春山坦言，中國大陸方面對於蔡政府最後一年任期「絕對沒有期待」，在兩岸對話空間仍處低谷情況下，可預見政府間往來「很難」；唯有民間交流有彈性空間，包括台灣青年、台商等交流活動，這是至少穩住現有兩岸關係的一種方式。

李克強5日在第14屆全國人大會第一次會議上做政府工作報告，他提到，堅持貫徹「新時代黨解決台灣問題的總體方略」，堅持「一個中國原則」和「九二共識」，堅定反獨促統，推動兩岸關係和平發展，「推進祖國和平統一進程」。

他說，「兩岸同胞血脈相連，要促進兩岸經濟文化交流合作，完善增進台灣同胞福祉的制度和政策，推動兩岸共同弘揚中華文化，同心共創復興偉業」。（編輯：張淑伶）1120305