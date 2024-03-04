中國兩會不開總理記者會 專家：以免被人唱衰

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（中央社記者張謙香港4日電）對於今年的中國全國人大會議閉幕後不舉行總理記者會，有香港專家認為，其中一個原因是當今舉行記者會，可能會讓「別有用心的人」炒作不利中國的訊息。

全國人大會議發言人婁勤儉今天宣布，本屆全國人大會議閉幕後，不舉行總理記者會，如無特殊情況，全國人大往後幾年也不再舉行總理記者會。

官方香港電台引述中國全國港澳研究會顧問劉兆佳說，目前各界都關注中國經濟走勢，包括北京中央將會採取甚麼重大經濟政策，以提振中國經濟等。但制定重大政策的中共20屆三中全會並非在本屆全國人大和政協「兩會」前召開，所以總理未必能在記者會上充分回應。

因此，劉兆佳認為，本屆「兩會」不召開總理記者會可能會更好，可以避免讓其他勢力「唱衰」中國。

根據報導，劉兆佳說，如果沒有總理記者會，意味著大部分的重大政策將會由中共中央宣布，這更能突顯共產黨在國家的領導地位，「亦可以更不失時機、靈活地、及時地推出新政策，以應付中國所面對的經濟問題」。

他認為，如今由負責相關政策範疇的部長作出解說，或比總理的解說更到位及詳盡。（編輯：邱國強）1130304