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港媒：夏寶龍將訪港就23條立法聽取意見

2024/2/20 11:55
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（中央社記者張謙香港20日電）據報導，中共中央港澳工作辦公室主任夏寶龍預定22日訪港，就基本法23條立法等問題聽取各界意見。

英文南華早報今天引述多名消息人士說，夏寶龍將在港停留6天。

另據明報的相關報導，夏寶龍去年4月曾訪港，事隔1年再來訪，了解香港的最新發展，也是合理安排，估計他此行除了聽取23條立法意見外，也會向各界了解對香港經濟發展的看法，尤其是股市、房地產及消費市場表現不振的問題。

報導表示，夏寶龍作為主管港澳事務的中央官員，要對香港有第一手了解。

據報導，夏寶龍已身處深圳。

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報導同時引述中國全國港澳研究會顧問劉兆佳說，23條立法部分條文有域外效力，且主要防範外國勢力干預，但港府推出諮詢文件至今，西方媒體少有報導，美國及歐盟也少有評論，但估計具體條文出爐後，「有了罰則，將會是下一個關鍵點，屆時美西方敵對勢力會有更多彈藥大做文章」。

報導引述知情人士說，為免西方國家對23條立法發難，估計港府推出條例草案後，立法會就會密集審議，審議工作可能不超過兩週。（編輯:陳鎧妤）1130220

#香港
#夏寶龍
#劉兆佳
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