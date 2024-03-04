中國外交部答總理記者會喊停：感謝關心不必擔心

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（中央社台北4日電）針對今年及本屆中國全國「兩會」都不再舉行總理記者會，外媒認為此舉恐將體現「對外不開放」的態度，中國外交部發言人毛寧今天說，感謝媒體關心並希望了解中國的大政方針，但這一擔心是沒有必要的。

中國外交部下午舉行例行記者會，總理記者會被取消成為關注重點之一。澎湃新聞報導，法新社記者提問，對外國媒體來說，總理記者會歷來是一次很難得的機會。總理記者會取消的具體原因是什麼？中方不擔心這個決定體現出一種「對外不開放」的態度嗎？

毛寧表示，關於全國人大會議的新聞安排，大會發言人已介紹有關情況，她沒有更多需要補充的訊息。很感謝媒體關心並希望了解中國的大政方針，但「你的擔心是沒有必要的」。

毛寧表示，中國全國「兩會」期間，大會各次全體會議都對中外媒體開放。開幕會上，國務院總理李強將代表國務院向全國人大會議作「政府工作報告」。

她說，除了今天舉行的全國人大記者會外，大會還將組織其他記者會、「代表通道」、「部長通道」、代表團開放團組等「形式多樣的採訪活動，充分發布信息」。兩會新聞中心也將「秉持開放、透明精神，為中外記者提供新聞服務」。

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中國全國人大會議發言人婁勤儉今天在會前記者會上宣布，今年人大會議閉幕后不舉行總理記者會。如無特殊情況，本屆全國人大后幾年也不再舉行總理記者會，引起各界議論及揣測。

婁勤儉說，李強將作「政府工作報告」，國家發改委、財政部將向大會提交計劃報告和預算報告，「社會的主要關切」在上述3個報告中都有具體的回應。且這3個報告經大會通過后將向社會公布，媒體和公眾都能很方便地了解相關內容。（編輯：邱國強）1130304