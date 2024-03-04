中國取消總理記者會 學者：再度減少透明度

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（中央社記者李雅雯台北4日電）中國打破30餘年慣例，宣布今年全國人大會議閉幕後不舉行總理記者會。學者指出，不排除這是為了避免被問到經濟或生育等尷尬問題，可確定的是，這個舉動再度減少透明度。

新加坡國立大學政治學系副教授莊嘉穎今天對中央社記者表示，不排除取消總理記者會這個舉動是為了避免李強被問到經濟或生育等問題，造成場面尷尬；關於真正的取消總理記者會原因，「只有中共曉得」。

莊嘉穎指出，中共這樣做是再度減少中國透明度，雖然有助於控制訊息，不過也可能為投資者帶來更多的不確定性和不安。

中國全國人大會議發言人婁勤儉今天在會前記者會上表示，14屆全國人大二次會議閉幕後，不舉行總理記者會，若無特殊情況，這屆全國人大後幾年也不再舉行總理記者會。

婁勤儉指出，14屆全國人大二次會議明天開幕，李強將進行政府工作報告，國家發展改革委、財政部受國務院委託，將向大會書面提交計劃報告和預算報告；社會的主要關切將在上述3個報告中有具體回應。

他提到，這3個報告經過大會通過後，將向社會公布，媒體和公眾都能很方便地了解相關內容。（編輯：陳鎧妤）1130304