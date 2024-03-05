中國經濟成長目標5% 港專家：挑戰非常大

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（中央社記者張謙香港5日電）對於中國總理李強訂定今年經濟增長目標為5%，香港經濟分析家洪灝認為，這個目標的挑戰性非常大；他並指出，本屆會議之後不舉行總理記者會，令人覺得中國欠缺透明度。

中國全國人大會議今天早上在北京召開，李強發表政府工作報告，提出連串經濟數字預測，包括今年經濟成長5%的目標，以及中央財赤比率為3%。

思睿集團首席經濟學家洪灝接受無線電視台專訪時說，李強的報告沒有驚喜，也沒有驚嚇；他說，5%的經濟增長目標挑戰非常大，國際金融機構此前對中國經濟增長的預測都低於這個數字。

對於中央財赤比率訂為3%，他說，這沒有問題，但他強調，當前中國的財赤問題在於地方債務，如果房地產問題未能解決，北京又不施以救援，地方債務就有問題。

他說，從目前的數據看，中國大陸房地產問題難以解決，因為新房交易不多，主要是二手房交易，但二手房交易帶來的經濟效益（稅收等）不大。

此外，他認為，相關報告提及的內需是亮點，但中國大陸房地產問題不解決，就不能期待可為經濟增長帶來很大幫助。

洪灝又說，當前中國經濟最需要的是「需求」，不是流動性（資本）的不足，因此，北京方面若以貨幣政策刺激經濟，不會有效果。

他同時表示，去年有大量海外資金撤離中國大陸，外商投資對中國很重要，北京方面未來要處理好與外商或海外的關係，讓外企可以在中國大陸公平發展。

但目前卻看不到北京方面推出吸引外商的政策。

對於本屆全國人大會議之後不再舉行總理記者會，洪灝認為，總理記者會一直是外媒或海外了解中國的平台，而在當前「外媒不斷渲染中國問題」之際，北京方面更加需要這個平台與海外溝通，以增加外商的信心和中國的透明度。

因此，他認為北京取消總理記者會的做法令中國對外溝通更困難，不是理想的做法。（編輯：陳鎧妤）1130305