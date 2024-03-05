中國2024年赤字目標3% 擬持續發超長期特別國債

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（中央社台北5日電）中國國務院總理李強在政府工作報告中表示，2024年赤字率訂在3%，並會從2024年開始擬連續幾年發行超長期特別國債，用於國家重大戰略實施和重點領域安全能力建設，2024年先發行人民幣1兆元（約新台幣4.4兆元）。

李強在宣讀政府工作報告時表示，要用好財政政策空間，提高資金效益和政策實際效果。更加突出精準發力，優化財政支出結構，強化國家重大戰略任務和基本民生財力保障。

他表示，2024年赤字率按3%安排，與2023年年初預算持平；赤字規模4.06兆元，比2023年年初預算增加1800億元，新增赤字全部安排在中央。

安排新增地方政府專項債券3.9兆元，規模比2023年增加1000億元。優化地方政府專項債券投向和額度分配，新增額度重點向項目準備充分、投資效率較高的地區傾斜，進一步擴大專項債券支持範圍，合理擴大專項債券用作資本金領域，更好發揮撬動作用。

他表示，為系統解決強國建設及一些重大項目建設的資金問題，從2024年開始擬連續幾年發行超長期特別國債，專項用於國家重大戰略實施和重點領域安全能力建設，2024年先發行1兆元。

他又指，要落實好結構性減稅降費政策，重點支持科技創新和製造業發展。合理確定中央對地方轉移支付規模，優化轉移支付結構，嚴格轉移支付資金監管。嚴肅財經紀律。兜牢基層「三保」底線。黨政機關要堅持過緊日子。

中國2023年增撥1兆元國債，使同年財政赤字率突破3%紅線至3.8%，此舉普遍被認為是減緩地方債壓力、推動中國經濟復甦的作法。

此前中國前財長樓繼偉呼籲，2024年的赤字率目標應維持在3.8%，另有分析師認為財政赤字率有很大的機率維持在3%以上，政府可以更大力道實施財政政策來提振經濟。（編輯：陳鎧妤/吳柏緯） 1130305