王毅談台灣議題 強硬反台獨

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者呂佳蓉北京7日電）中共中央政治局委員、中國外長王毅今天在兩會的外長記者會上強硬表示，陸方反對台獨的立場，並說台灣的總統大選只是「中國的一個地方選舉」，台灣內部誰搞台獨會遭到歷史清算，但又稱支持和平統一。

今年民進黨總統當選人賴清德將在5月就職，中國大陸在兩會中的「反台獨」言論，成為本屆觀測訊號。而今年兩會外長記者會的兩岸議題由新加坡媒體做提問。

對於台灣選舉結束後，外界擔憂台海緊張局勢會進一步升級，並將衝擊區域和平與穩定，這是否代表兩岸和平統一的前景正變得暗淡？如何看待目前台海局勢？各方應採取什麼措施，避免緊張局勢升級？王毅回應提問時做出上述表示。

王毅聲稱，「『台灣地區選舉』只是中國的一個地方選舉，選舉結果絲毫改變不了台灣是中國一部分的基本事實，也改變不了台灣必將回歸祖國的歷史大勢。」

他還稱，選舉結束後，180多個國家和國際組織重申堅持一個中國原則，支持中方維護國家主權和領土完整，充分說明一個中國原則已經是國際社會的「普遍共識」。

他說，「如果現在還有人縱容支持「台獨」，那就是挑戰中國的主權。如果個別國家執意與台灣地區保持官方關係，那就是干涉中國的內政。我相信，大家遲早會看到一張國際社會遵守一中原則的『全家福』照片，這只是個時間問題。」

王毅接著強硬地表示，「台獨分裂」行徑是台海和平穩定的最大破壞性因素。要真正維護台海和平，就必須旗幟鮮明地反對「台獨」。堅持一個中國原則越有力，台海和平就越有保障。

王毅又說，中方的政策很清晰，就是繼續以最大誠意爭取和平統一的前景。底線也很清楚，就是絕不允許台灣從中國分裂出去。

他聲稱，「台灣島內誰想搞『台獨』，必將遭到歷史的清算。國際上誰要縱容支持『台獨』，必將引火燒身、自食苦果。」

王毅最後表示，海峽兩岸骨肉相連，民族根脈不可分離。「所有炎黃子孫，所有龍的傳人都應秉持民族大義，共同反對『台獨』，支持和平統一。」（編輯：陳鎧妤）1130307