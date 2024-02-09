21年來首見 墨西哥取代中國成美國最大進口來源國

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（中央社華盛頓9日綜合外電報導）墨西哥去年超越中國，成為美國進口貨品的最大來源國，是21年來首見。這一轉變反映出華府和北京之間關係日益緊張，以及美國致力從更友善、更鄰近的國家來進口貨品。

美國廣播公司（ABC）報導，美國商務部7日公布的數據顯示，2023年美國自墨西哥進口額較前一年成長近5%，達到4750多億美元；自中國進口額則銳減20%，降至4270億美元。

上一次美國自墨西哥進口額超越自中國進口額，要回溯到2002年。

近年來由於北京在貿易上咄咄逼人，並在遠東採取不友善的軍事舉動，導致美中之間的經濟關係嚴重惡化。

隨著美國逐漸擺脫對中國工廠的依賴，墨西哥是受惠國家之一。不過，實際情況比表面複雜，一些中國製造商早在墨西哥設廠，以利用美墨加貿易協定（U.S.-Mexico-Canada Agreement）的優惠。這份協定3年多前生效，允許諸多產品在北美三國間享有免關稅。

一些產業已經在美墨邊界兩側設立工廠，尤其是汽車製造商，因為依賴雙邊的穩定零件供應。

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美國企業研究所（American Enterprise Institute）中國問題專家史劍道（Derek Scissors）指出，美國自中國進口額下降幅度最大品項是電腦、電子產品、化學品和藥品，全是政治敏感類別。

他說：「我不認為在這些領域（進口額）若是今年和明年反彈，美國會感到滿意。」他預言，美國自中國和墨西哥的進口額此消彼長，很可能「不會只是一年的曇花一現」。（譯者：紀錦玲/核稿：張正芊）1130209