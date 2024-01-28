更多編輯台推薦新聞：
黃色小鴨重返台灣霍夫曼讚高雄進步多 圖輯回顧10年前百萬朝聖人潮
生活

黃色小鴨重返台灣霍夫曼讚高雄進步多 圖輯回顧10年前百萬朝聖人潮

加州小學恢復書寫體教學 學生重拾老派寫字方式：很漂亮
國際

加州小學恢復書寫體教學 學生重拾老派寫字方式：很漂亮

文化幣可以幹嘛？不能買拍立得化妝品 使用規則優惠一次看
文化

文化幣可以幹嘛？不能買拍立得化妝品 使用規則優惠一次看

楊勇緯葡萄牙柔道大獎賽摘銅 本季首面獎牌到手
運動

楊勇緯葡萄牙柔道大獎賽摘銅 本季首面獎牌到手

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸

電視劇繁花行銷保證 中國官媒稱把握機會穩消費

2024/1/28 17:26（1/28 18:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
導演王家衛新戲「繁花」在中國掀起熱潮，故事發生地之一的上海黃河路近日吸引大批朝聖民眾。中央社記者吳柏緯上海攝 113年1月28日
導演王家衛新戲「繁花」在中國掀起熱潮，故事發生地之一的上海黃河路近日吸引大批朝聖民眾。中央社記者吳柏緯上海攝 113年1月28日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳柏緯上海28日電）電視劇「繁花」在中國帶動旅遊與消費商機，被視為教科書等級。在中國消費疲軟情形下，與「繁花」扯上關係的商品與服務均受青睞，連官媒都直呼「穩住影視劇帶來的消費熱」。

王家衛執導的電視劇「繁花」去年底開播後，隨即引發話題，更進一步帶動了上海的城市旅遊、消費等熱潮，劇中出現的排骨年糕、蝴蝶酥、泡飯成了遊客的必吃美食，和平飯店、黃河路、進賢路等地，更成了打卡聖地，擠滿了朝聖的民眾。

「繁花」走紅帶動的各領域消費熱潮，也被形容為「行銷教科書」。

綜合界面新聞、極目新聞，戲劇搭配消費品牌的行銷行之多年，然而長久下來，觀眾對一些常規的置入行銷顯然已經免疫，甚至感到滿滿的厭煩。然而「繁花」的成功，主要贏在兩點，「結合內容的商業化嘗試」與「對品牌傳達內涵的細節把控」。

除了贊助商置入的商品之外，包含服飾、餐飲、旅宿，甚至是出版和藝文活動，只要能和「繁花」扯上關係的商品與服務，都受到消費者青睞，且效應不僅限於上海。

報導提到，由於「繁花」以上海商界為故事背景，劇中出現大量的西裝，使得位在浙江的海寧中國皮革城在過去一段時間受到青睞，不少訂單湧入，指名要訂製劇中同款樣式的西裝。當地也有不少商家抓緊機會，以「繁花」為廣告宣傳自家產品。

另一方面，分別由上海文藝出版社、長江文藝出版社出版的「繁花」、「繁花（批註本）」的銷售數字一路成長，部分書店甚至售罄。日前「繁花」舞台劇在上海的演出正式售票，僅僅3小時就賣破人民幣200萬元（約新台幣860萬元）。

由戲劇帶動的消費熱潮在中國消費遇冷的大環境下格外明顯，連官方都注意到了這樣的情形，疾呼應該好好把握。

由中國國務院主辦的經濟日報報導強調，許多商品、服務靠著「繁花」提升了人氣與銷量，但要讓這股消費熱度持續升溫，光靠影視劇周邊與同款等同一招，是難以實現的。要抓住長尾效應，挖掘產品文化之源、打造城市文化原創IP，才是持續帶動上海消費熱的生存之道。（編輯：李雅雯）1130128

#上海
#中國
#王家衛
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.21