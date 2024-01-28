電視劇繁花行銷保證 中國官媒稱把握機會穩消費

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（中央社記者吳柏緯上海28日電）電視劇「繁花」在中國帶動旅遊與消費商機，被視為教科書等級。在中國消費疲軟情形下，與「繁花」扯上關係的商品與服務均受青睞，連官媒都直呼「穩住影視劇帶來的消費熱」。

王家衛執導的電視劇「繁花」去年底開播後，隨即引發話題，更進一步帶動了上海的城市旅遊、消費等熱潮，劇中出現的排骨年糕、蝴蝶酥、泡飯成了遊客的必吃美食，和平飯店、黃河路、進賢路等地，更成了打卡聖地，擠滿了朝聖的民眾。

「繁花」走紅帶動的各領域消費熱潮，也被形容為「行銷教科書」。

綜合界面新聞、極目新聞，戲劇搭配消費品牌的行銷行之多年，然而長久下來，觀眾對一些常規的置入行銷顯然已經免疫，甚至感到滿滿的厭煩。然而「繁花」的成功，主要贏在兩點，「結合內容的商業化嘗試」與「對品牌傳達內涵的細節把控」。

除了贊助商置入的商品之外，包含服飾、餐飲、旅宿，甚至是出版和藝文活動，只要能和「繁花」扯上關係的商品與服務，都受到消費者青睞，且效應不僅限於上海。

報導提到，由於「繁花」以上海商界為故事背景，劇中出現大量的西裝，使得位在浙江的海寧中國皮革城在過去一段時間受到青睞，不少訂單湧入，指名要訂製劇中同款樣式的西裝。當地也有不少商家抓緊機會，以「繁花」為廣告宣傳自家產品。

另一方面，分別由上海文藝出版社、長江文藝出版社出版的「繁花」、「繁花（批註本）」的銷售數字一路成長，部分書店甚至售罄。日前「繁花」舞台劇在上海的演出正式售票，僅僅3小時就賣破人民幣200萬元（約新台幣860萬元）。

由戲劇帶動的消費熱潮在中國消費遇冷的大環境下格外明顯，連官方都注意到了這樣的情形，疾呼應該好好把握。

由中國國務院主辦的經濟日報報導強調，許多商品、服務靠著「繁花」提升了人氣與銷量，但要讓這股消費熱度持續升溫，光靠影視劇周邊與同款等同一招，是難以實現的。要抓住長尾效應，挖掘產品文化之源、打造城市文化原創IP，才是持續帶動上海消費熱的生存之道。（編輯：李雅雯）1130128