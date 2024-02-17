東升西降論 北京學者呼籲認清美中競爭現狀

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（中央社台北17日電）中共總書記習近平在2021年提出「東升西降」的論斷，並指「時與勢在我們這一邊」。不過，根據港媒星島日報，南京大學著名國際戰略學者朱鋒近期指出，要認清美中競爭的真實現狀，雙方有四大領域差異。

據星島日報報導，「東升西降」的趨勢正在減緩，學術界也有聲音認為對美中實力差距必須要有清醒認識。

1月27日，北京大學南京校友會舉辦新春聯歡活動，該會會長、南京大學著名國際戰略學者朱鋒發表演講。

演講錄音在網上曝光。根據錄音內容，朱鋒開門見山斷言，華府牢牢鎖住中國是美國面臨最大的戰略競爭對手，就是要「打殘、打傷、打疼」中國。中國去年經濟非常不好，原因就是美國變臉，去年中美貿易下降21%，美國對中國投資下降87%。

對於中國內部不少自媒體鼓吹「美國注定衰落」，朱鋒告誡，要清醒認識美中競爭的真實現狀，並指出存在四大領域的差距。

第一，美國在全球的科技創新和高精尖的製造業，依然處於領先的第一陣營；第二個陣營就是中高端陣營，包括歐洲、日本、韓國；而中國處在第三個陣營，正在從中低端走向中高端。

第二，美國維持貨幣和金融霸主地位，美國不僅是世界最大的經濟體，美元仍然是世界最大的流通貨幣、儲備貨幣。他提醒，人民幣在世界貨幣流通總量是3.3%，而美元在世界貨幣流通總量是62.8%。

第三，美國在全球有47個鐵桿盟友，包括歐洲、日本等世界主要經濟體；伊朗、朝鮮、敘利亞似乎要撲到中國懷抱，但中國往後躲，因為「三觀（人生觀、世界觀、價值觀）不一致」，中國老百姓都叫朝鮮領導人金正恩「金三胖」。

第四，美中的力量差距是話語權。「你滿世界說我自己是好人，別人就一定都說你是好人嗎？」

2021年，中國做出「東升西降」的論斷。當年，中國基本控制疫情，並創下10年來最快經濟增速，而美國則陷入疫情反覆與通膨飆升。

不過，疫情之後，中國經濟復甦緩慢，房地產面臨暴雷問題，與消費者信心疲弱等，相比美國經濟持續成長，消費需求強勁，股市大漲。（編輯：呂佳蓉/陳鎧妤）1130217