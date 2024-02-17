經濟不佳拖欠薪資頻傳 中國勞工抗議活動增加

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（中央社台北17日電）中國經濟情勢不佳加上勞動條件惡化，勞工抗議行動有升溫趨勢。美國之音報導，去年第4季中國勞工抗議活動較前年同期增加至少兩倍。另一方面，截至2月3日，今年已至少有183起抗議活動。

據美國之音，從去年8月以來，中國的勞工抗議活動迅速增加，原因和惡劣的勞動條件，以及中國持續性的經濟困難有關。

報導分別引述人權組織自由之家（Freedom House）、中國勞工通訊（China Labour Bulletin）的數據指出，2023年第4季可統計的中國勞工抗議活動至少有777起，而對比2022年同期的245起，增加了兩倍以上。

從今年1月1日至2月3日期間，中國至少又發生了183起抗議活動，其中僅廣東省就發生了40起。

報導引述自由之家旗下的「中國異議監測」（China Dissent Monitor）資料庫研究主任史雷坦（Kevin Slaten）表示，工人抗議活動通常與工資糾紛和職業安全有關，這些事件顯示「中國勞工保護相關法令執法不力，以及完全缺乏獨立有效的工會」

在美國創辦非營利組織「中國勞工觀察」（China Labor Watch）的李強指出，中國經濟放緩外，房地產業的財務問題和製造業訂單減少也是一大因素，「高層次的經濟問題最終為今年勞工抗議活動的增加打下了基礎」。

他提到，許多農民工與雇主之間通常沒有簽訂具有法律約束力的合約，他們受到房地產業崩潰的打擊尤為嚴重。

史雷坦也提到，考慮到中國房地產行業面臨的主要困難，建築工人是特別有可能參與抗議的一群人。

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報導引述兩名在新疆工作的建築工人經歷，其中一人曾經有3個月沒有拿到薪水，每天只能麵條、鹽和醬油拌著吃，以此果腹；另一人則表示，截至目前，已經兩個月沒有拿到薪水了，「接近年關了還沒給錢，這都是建築工的血汗錢，幹完活就應該給的錢」。

李強指出，過去中國政府每年都會投入資金，以緩解企業的資金壓力，並在年底前盡量減少拖欠工資，然而隨著中國政府，尤其是地方政府面臨財政壓力，情況發生了變化，「現在地方政府的預算短缺，使他們無法協助農民工。」（編輯：吳柏緯/陳鎧妤）1130217