中國房市跌勢加深 房企促銷「劍走偏鋒」

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北24日電）中國房地產危機拖累經濟，專家認為情況會越發嚴重，而一些開發商和地方政府為吸引購屋者，甚至採取「劍走偏鋒」的銷售策略，包括玩文字遊戲聲稱「買房送媳婦（妻子）」。

中國國家統計局數據顯示，去年中國新建住宅銷售額下降6%，回落至2016年以來最低水準。房市調研公司中原地產的數據顯示，中國4個最富裕城市北京、上海、廣州和深圳去年12月的中古屋價格年減11%至14%。

華爾街日報中文網23日報導，中國的開發商和地方政府急於吸引購屋者，有些甚至採取劍走偏鋒的營銷策略。

例如天津一家房企在一則影片廣告中打出「買房送媳婦」。報導說，這是在玩文字遊戲，可以理解為「買房送給媳婦」，但套用了常見的買房送東西的語法。去年9月，這家公司因為這則廣告被罰款人民幣3萬元（約合新台幣12萬9000元）。

浙江省一處社區去年則承諾向購屋者贈送10克重的黃金。

本月稍早時，中國人民銀行（央行）前調查統計司長盛松成在一次會議上表示，房地產低迷可能還會持續2年，並說今、明兩年的新成屋銷售降幅都將超過5%。

中國房地產業和相關產業曾占到國內生產毛額（GDP）1/4左右，房地產業下滑嚴重拖累了這個全球第二大經濟體的發展，報導說，要求中國政府採取更多措施支持房地產業的呼聲日益高漲，但目前為止官方一直堅持採取「零敲碎打」政策，沒有推出里程碑式的刺激計畫。

花旗全球財富投資（Citi Global Wealth Investments）亞太地區經濟分析主管劉利剛表示，中國央行可幫助減輕這種情況帶來的痛苦，但需要採取積極行動；央行仍有政策空間，可採取力度較大舉措來產生巨大影響。

報導進一步引述中原地產表示，若無政府的幫助，新成屋價格需要較目前水準再下降50%才能觸底，而基於這種假設，只有當購屋比租屋便宜時，轉折點才會到來。

中國房市下滑已導致數十家開發商陷入困境，50多家開發商（大部分為民營）發生債務違約。開發商還有數百萬戶已預售但尚未完工交付的房子。中國官方已撥出數十億美元計的資金來幫助開發商完成住宅建設，但這一問題仍在加劇。

報導說，這場房地產危機已經耗盡中國一些地方政府的財政收入，這些地方過去主要依靠賣地作為收入來源。

專家估計，這些地方政府隱性債務規模在4000億到8000多億美元不等。為平息潛在違約討論，中國中央政府已制定債務置換計畫，幫助其中一些地方政府進行再融資。（編輯：周慧盈/唐佩君）1130124